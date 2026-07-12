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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

تكثيف حملات رش الناموس والحشرات الطائرة بمراكز ومدن وأحياء الشرقية

رش الناموس
رش الناموس
محمد الطحاوي
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كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بضرورة تكثيف الجهود على مدار اليوم لرش الناموس والحشرات الطائرة بالمواد الكيماوية اللازمة، بما يحقق بيئة صحية آمنة للمواطنين.

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية شنت الأجهزة التنفيذية اليوم حملات ميدانية مكبرة بنطاق المحافظة ففي مركز منيا القمح تابع أشرف عامر  رئيس المركز، تنفيذ حملة رش ضبابي ، استهدفت الشوارع الرئيسية والفرعية والمناطق السكنية وأماكن تجمعات المواطنين  ( خلف مدرسه الزراعة - الإدارة الزراعية - مجمع المدارس - الإدارة الصحية - الإدارة التموينية ) بالمدينة ، وذلك لضمان القضاء على بؤر تكاثر الحشرات وتوفير بيئة صحية للمواطنين.

وفي مركز بلبيس قاد اللواء أ.ح احمد شاكر رئيس المركز حملات مكثفة لرش شوارع قرية( غيته) التابعة للوحدة المحلية بغيته والعزب المجاورة لها ، وذلك ضمن خطة متكاملة للحد من انتشار الحشرات والحفاظ على بيئة صحية ونظيفة.

وفي مدينة القنايات تابع عبد العاطي عبد الفتاح رئيس المدينة، تنفيذ حملات الرش المكثفة التي شملت مناطق (متفرقة بشوارع المدينة) ، لضمان القضاء على الحشرات في مهدها والحد من انتشارها خلال فصل الصيف.

وشهد مركز ديرب نجم قيادة أحمد ضاحي رئيس المركز حملات مكثفة لرش شوارع قري ( الجواشنة -ديرب السوق - كشك الكبيرة - كشك الصغيرة ) التابعة للوحدة  المحلية بصافور، وقري (شبرا صورة - حصة الرهبان - قرموط صهبرة ) التابعة للوحدة المحلية بقرموط صهبرة . ، وذلك ضمن خطة متكاملة للحد من انتشار الحشرات والحفاظ على بيئة صحية ونظيفة.

أكد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، باستمرار المتابعة الميدانية الدقيقة لعمليات الرش بشكل يومي ومنتظم، وعدم التهاون في تنفيذ الخطط الموضوعة، مع عرض تقارير دورية بمعدلات الأداء لضمان تحقيق الأهداف المرجوة والحفاظ على السلامة والصحة للمواطنين.

الشرقية محافظ الشرقية الناموس والحشرات بيئة صحية آمنة للمواطنين

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