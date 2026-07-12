الزمالك يشكر فرجاني ساسي بعد تسوية مستحقاته المالية

تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك ، بخالص الشكر إلى التونسي فرجاني ساسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم السابق، تقديرًا لتعاونه في ملف مستحقاته المالية المتأخرة لدى النادي.

وأوضح الزمالك، في بيان رسمي، أن فرجاني ساسي وافق على جدولة مستحقاته المالية، إلى جانب تنازله عن جزء منها، في خطوة تعكس تقديره الكبير للنادي وجماهيره، وحرصه على دعم استقرار الزمالك خلال المرحلة الحالية.

وأكد مجلس إدارة الزمالك، على اعتزازه بالعلاقة الطيبة التي تجمعه باللاعب، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح في مسيرته الكروية خلال الفترة المقبلة.

واقترب نادي الزمالك من إنهاء القضايا التي تعطل حصوله على الرخصة الأفريقية إستعدادا للمشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الجديد.

ويتبقى فقط 3 قضايا لإنهاء ملف إيقاف القيد وحل الأزمة الخاصة بالرخصة الأفريقية بمبلغ أقل من 3 مليون دولار

ويسعى الزمالك لإنهاء ملف نادي أوليكساندريا الأوكراني في صفقة البرازيلي خوان بيزيرا حيث يتبقي قسطين متأخرين بقيمة 800ألف دولار

ويعد الملف الأكثر قوة هو الخاص بمستحقات إبراهيما نداي حيث حصل على حكم من الفيفا بقيمة مليون و600 ألف دولار بجانب الفوائد المستحقة عن تأخير حصوله على المستحقات المالية

كما يتبقى 500 ألف دولار لنادي سانت إيتيان الفرنسي في صفقة انتقال المغربي محمود بنتايك لنادي الزمالك.