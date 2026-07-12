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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الإسكان: الإسراع في تنفيذ مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان لتحسين جودة الحياة

راندة المنشاوي
راندة المنشاوي
آية الجارحي
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تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان،  الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، و سبل تسريع معدلات التنفيذ والتعامل الفوري مع التحديات التي تواجه بعض المشروعات،  بحضور المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، ومسئولي الوزارة.

ورحبت وزيرة الإسكان بمحافظ أسوان، مؤكدة استمرار تقديم الدعم لمحافظة أسوان من خلال المشروعات التي تنفذها الوزارة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرة إلى أن المشروعات التي يتم تنفيذها بمدن محافظات الصعيد تحظى اهتمامًا كبيرًا لدى الوزارة، في إطار رؤية الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأكدت المنشاوي أن قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي يمثلان أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى حرص الوزارة على تنفيذ المشروعات وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، بما يضمن تعزيز الخدمات وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي تضخها الدولة في هذا القطاع الحيوي.

من جانبه، أعرب المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، عن تقديره للتعاون والتنسيق المستمر مع وزارة الإسكان وأجهزتها التنفيذية، مؤكدًا حرص المحافظة على تعزيز التعاون والتكامل مع الوزارة بشأن تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، بما يلبي احتياجات المواطنين ويواكب خطط التنمية التي تشهدها المحافظة.

وشهد الاجتماع استعراض موقف منظومة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسوان، إلى جانب متابعة المشروعات المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري، والتي تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

تم استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات، من بينها مشروعي محطة رفع صرف صحي الكرور وتوسعات محطة صرف صحي الناصرية، لخدمة منطقة خور عواضة ومناطق السيل الريفى والجديد، وفي هذا الإطار، وجهت وزيرة الإسكان بتذليل أية عقبات تواجه تنفيذ الأعمال للانتهاء من المشروعات.

ووجهت الوزيرة بدراسة تنفيذ حلول عاجلة، تشمل توفير محطات مياه شرب مدمجة لخدمة المناطق المتأثرة بصورة مؤقتة لحين الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها، إلى جانب إعداد خطة متكاملة لإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بمحافظة أسوان بالتوازي مع مشروعات التوسعات الجديدة، بالإضافة إلى دعم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان وإجراء صيانة شاملة للمعدات.

وتم الاتفاق على استمرار التنسيق والتعاون المشترك بين وزارة الإسكان ومحافظة أسوان، وتكثيف المتابعة الميدانية والدورية لمعدلات التنفيذ، بما يضمن سرعة الانتهاء من المشروعات وتحقيق الاستفادة القصوى منها لخدمة أهالي المحافظة.

الإسكان أسوان مياه الشرب الصرف الصحي

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