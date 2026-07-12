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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزيرة الإسكان تتابع سير العمل بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات

جانب من الجولات
جانب من الجولات
آية الجارحي
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تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تنفذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ومشروعات الخطة الاستثمارية للهيئة بمحافظات بورسعيد وسوهاج  والمنيا وأسيوط.

وأكدت وزيرة الإسكان أن الوزارة تضع تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي على رأس أولوياتها، لا سيما مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لما تمثله من نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالريف المصري، مشددة على ضرورة تسريع وتيرة التنفيذ، والالتزام الكامل بالمواصفات الفنية والجداول الزمنية، بما يضمن الانتهاء من المشروعات وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

وتلقت الوزيرة تقريرًا بشأن نتائج المتابعة الميدانية لمسئولي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لعدد من المشروعات، حيث ذكر التقرير أنه في محافظة بورسعيد، قام المهندس عصام عبدالحميد، رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ مشروعات بحري شرق، بالمرور على مشروع محطة تحلية غرب بورسعيد، كما تابع مشروعات توسعات محطة معالجة بورفؤاد، وصرف صحي قرية الديبة، ومحطة رفع الضواحي، بحضور المهندسة أسماء نصر شكري رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة بورسعيد، حيث تم التأكيد على سرعة تذليل المعوقات والالتزام بالمعايير الفنية.

وفي محافظة سوهاج، أجرى المهندس أشرف السيد، رئيس الإدارة المركزية للتدريب ورئيس الوحدة التنفيذية لمشروع 240 قرية محرومة بمياه الشرب بالهيئة، بجولة ميدانية لتفقد محطات مياه الشرب، بحضور المهندس أحمد حسن رئيس الجهاز التنفيذي بمحافظة سوهاج.

وشملت الجولة تفقد محطات شمال سوهاج، وهي: الشيخ زين الدين، وأم دومة، والزهراء، وبنجا، وعنيبس، وعلي بن أبي طالب، بالإضافة إلى محطات جنوب سوهاج، ومنها محطة مياه الحرجا قبلي، حيث تبين استمرار أعمال تجارب التشغيل بمحطة مياه الزهراء، والحصول على ثلاث عينات متتالية تمهيدًا للتسليم الابتدائي ودخولها الخدمة الفعلية، مع توجيه الشركات المنفذة بتكثيف العمالة وزيادة معدلات التنفيذ بباقي المحطات.

وفي محافظة المنيا، تابع المهندس ناجح عبدالرحمن، نائب رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ مشروعات شمال الصعيد (المنيا – أسيوط) بالهيئة، سير العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بحضور المهندسة منال حسين رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا، حيث شملت الجولة تفقد محطة معالجة دير البرشا بطاقة 15/20 ألف متر مكعب يوميًا لخدمة قرى دير البرشا ودير أبوحنس والشيخ عبادة، ومحطة رفع دير أبوحنس، ومحطة معالجة الشيخ شبيكة بطاقة 40/70 ألف متر مكعب يوميًا لخدمة 21 قرية بمركز ملوي، إلى جانب محطة معالجة دلجا بطاقة 15 ألف متر مكعب يوميًا لخدمة قريتي دلجا وزعيرة بمركز ديرمواس.

كما شملت المتابعة بمحافظة أسيوط المرور على عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية"حياة كريمة"، بحضور المهندس صابر عبدالرؤوف أحمد رئيس الجهاز التنفيذي بأسيوط، حيث تم تفقد محطة رفع السوالم البحرية، ومحطة رفع العطيات البحرية بمركز أبنوب، ومحطة معالجة صرف صحي العطيات البحرية بطاقة 40/60 ألف م³/يوم لخدمة 14 قرية بمركز أبنوب، بالإضافة إلى محطة رفع المعابدة الغربية الفرعية.

واستكملت الجولات بمحافظة أسيوط بتفقد محطة معالجة صرف صحي عواجة بمركز ديروط بطاقة 40/80 ألف م³/يوم لخدمة 14 قرية، إلى جانب محطتي الرفع المساعدتين (بوستر 1 وبوستر 2) بقرية عواجة، وبوستر 1 وبوستر 2 ببني عدي بمركز منفلوط، وبوستر 1 وبوستر 2 بالسُهريج.

وفي الختام، شددت المهندسة راندة المنشاوي على استمرار المتابعة الميدانية لكافة المشروعات، وتذليل أي معوقات قد تؤثر على معدلات التنفيذ، بما يضمن الانتهاء من المشروعات وفق البرامج الزمنية المحددة، ودخولها الخدمة لتحقيق الاستفادة القصوى للمواطنين.

حياة كريمة الإسكان المجتمعات العمرانية بورسعيد سوهاج المنيا أسيوط

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