وزيرة الإسكان تتابع موقف مشروعات الإسكان والبنية الأساسية بمدن أسيوط وسوهاج والمنيا وملوي الجديدة

استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريرًا بشأن نتائج الجولات الميدانية التي أجراها مسؤولو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات الإسكان والبنية الأساسية بمدن أسيوط الجديدة، وسوهاج الجديدة، والمنيا الجديدة، وملوي الجديدة.

وذلك في إطار توجيهاتها بالمتابعة المستمرة للمشروعات القومية، والوقوف على معدلات التنفيذ، ودفع وتيرة العمل، والتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية والمواصفات الفنية المعتمدة.

وأكدت وزيرة الإسكان أن المتابعة الميدانية المستمرة تمثل أحد أهم أدوات رفع كفاءة التنفيذ، والتعامل الفوري مع أية معوقات، بما يضمن الإسراع في تنفيذ المشروعات القومية، خاصة بمدن الصعيد الجديدة، وتوفير مجتمعات عمرانية متكاملة تواكب مستهدفات التنمية المستدامة.

وأوضح التقرير أن المهندس أحمد علي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق، أجرى جولة تفقدية بمدينة أسيوط الجديدة، يرافقه المهندس أحمد محمود حسن، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، وعدد من مسئولي الهيئة، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والغاز الطبيعي والطرق، وتم التوجيه بسرعة استكمال الخط الرئيسي المغذي للمدينة بالغاز الطبيعي بقطر 315 مم، مع تعظيم الاستفادة من المياه المعالجة في ري المسطحات الخضراء.

كما تم تفقد أعمال تطوير الطرق والمحاور الرئيسية، وأعمال الترفيق بمنطقة التوسعات شمال غرب المدينة بمساحة 1304 أفدنة، والتي تشمل استكمال أعمال المرافق بالمجاورة الثالثة بإجمالي 446 قطعة أرض، و237 قطعة بمشروع بيت الوطن، إلى جانب تنفيذ أعمال الترفيق لـ276 قطعة إسكان متميز و690 قطعة إسكان متوسط، فضلاً عن تفقد عددٍ من محطات مياه الشرب والصرف الصحي والتأكيد على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية ورفع معدلات الإنجاز.

وأشار التقرير إلى أن المهندس أحمد علي واصل جولاته بمدينة سوهاج الجديدة، يرافقه عددٍ من مسئولي الهيئة، وبحضور المهندس أيمن رشاد، رئيس جهاز المدينة، وتم استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق، ثم تفقد محطة مياه الشرب بطاقة إنتاجية 35 ألف متر مكعب يوميًا كمرحلة أولى، ومحطة المعالجة الثلاثية بطاقة تصميمية 36 ألف متر مكعب يوميًا، والتي تعمل مرحلتها الأولى بطاقة 12 ألف متر مكعب يوميًا، كما تابع أعمال تنفيذ الطرق بمنطقة 455 فدانًا، حيث تم التوجيه بتكثيف أعمال المتابعة الميدانية، والالتزام الكامل بالمواصفات الفنية والبرامج الزمنية المعتمدة.

كما جاء في التقرير جولة المهندس عمار مندور، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والإنشاءات، حيث قام بجولة ميدانية بمدينتي المنيا الجديدة وملوي الجديدة، يرافقه عددٍ من مسئولي الهيئة، استهلها بمدينة المنيا الجديدة، بحضور المهندس محمد العزوني، رئيس جهاز المدينة، وتمت متابعة مشروعات الإسكان الاجتماعي بمراحله الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، إلى جانب مشروع "ديارنا" الذي يضم 21 عمارة بإجمالي 546 وحدة سكنية، ومشروع الإسكان الأخضر الذي يضم 64 عمارة، فضلًا عن متابعة مشروع عمارات المنحة الإماراتية، مع التوجيه بسرعة استكمال الأعمال وتنسيق الموقع العام والزراعة والتجميل ورفع كفاءة الطرق والمسطحات الخضراء استعدادًا لتسليم الوحدات للمواطنين.

وذكر التقرير أن الجولة شملت مدينة ملوي الجديدة، حيث كان في استقبال نائب رئيس الهيئة، المهندس خالد أحمد سرور، رئيس جهاز مدينتي الفشن وملوي الجديدة، وعددٍ من مسئولي الجهاز، وتمت متابعة مشروع "سكن لكل المصريين" بمحور متوسطي الدخل، والذي يضم 7 عمارات سكنية كاملة التشطيب جارٍ تسليمها للمستفيدين، بالإضافة إلى مشروع "جنة" الذي يضم 32 عمارة سكنية، إلى جانب متابعة أعمال تنسيق الموقع، مع التأكيد على تكثيف معدلات التنفيذ والمتابعة المستمرة للشركات المنفذة، والالتزام بالمواصفات الفنية والجداول الزمنية المعتمدة.

وفي الختام، وجهت المهندسة راندة المنشاوي، بالاستمرار في المتابعة والجولات الميدانية الدورية بكافة المدن الجديدة، والمتابعة الدقيقة لمعدلات التنفيذ، والتنسيق الكامل بين قطاعات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية وأجهزة المدن، بما يضمن سرعة الانتهاء من المشروعات وفق أعلى معايير الجودة، ودعم جهود الدولة في تنمية مدن الصعيد وتوفير خدمات ومرافق متكاملة للمواطنين.