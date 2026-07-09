وزيرة الإسكان تصدر قرارات لإزالة مخالفات بناء وتعديات على أراضي الدولة بعدة مدن جديدة

أصدرت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 10 قرارات إزالة لمخالفات البناء والتعديات الواقعة على الأراضي التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعدد من المدن الجديدة.

جاء ذلك في إطار جهود الوزارة للتصدي لجميع أشكال البناء المخالف والحفاظ على أراضي الدولة، وتطبيق القانون بكل حسم.

وشملت القرارات إزالة تعديات ومخالفات بناء بعددٍ من المدن والمناطق التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من بينها مدينة بني مزار الجديدة، ومدينة بدر، والقطاع الأول بالساحل الشمالي الغربي، حيث تضمنت الحالات إزالة تعديات على أراضٍ مملوكة للهيئة، إلى جانب إزالة مبانٍ وتوسعات وأعمال إنشائية أُقيمت دون سند قانوني أو دون الحصول على التراخيص اللازمة.

وأكدت وزيرة الإسكان استمرار الوزارة في تنفيذ خطة الدولة للتعامل الحاسم مع مخالفات البناء والتعديات على الأراضي، وعدم السماح بأي تجاوزات تمس حقوق الدولة أو تعوق جهود التنمية العمرانية، مشددة على أن أجهزة المدن الجديدة تواصل أعمال المتابعة والرصد واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بحق المخالفين.

كما نصت القرارات على قيام أجهزة المدن المختصة، بالتنسيق مع شرطة التعمير وأقسام الشرطة المختصة، بتنفيذ قرارات الإزالة واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفات وفقًا لأحكام القانون.