خليفة صلاح في الريدز.. حقيقة انتقال هيثم حسن إلى ليفربول

أكد الإعلامي محمد شبانة أن المستويات المميزة التي قدمها هيثم حسن مع منتخب مصر في كأس العالم جعلته محل اهتمام جماهير وإعلام نادي ليفربول، مشيرًا إلى أن الأهلي كان قريبًا من التعاقد معه قبل أشهر.

احتراف هيثم شبانة

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة CBC: "عارفين موقع (أنفيلد) المقرب جدًا من ليفربول؟ بيتكلم عن هيثم حسن، وبيسأل الجماهير: نجيبه لليفربول ولا لأ؟ بعد المستوى الكبير اللي قدمه قدام الأرجنتين".

وأضاف: "الموقع أكد إن هيثم حسن يمتلك السرعة والمهارة، وبيجيد اللعب في الجبهة اليمنى، زي محمد صلاح. صحيح صلاح أسطورة، لكن هيثم من نفس المدرسة المصرية، وموهبة كبيرة".

وتابع: "الأهلي كان بيفاوض هيثم حسن من شهرين أو ثلاثة، واللاعب وعد بأنه إذا لم تصله عروض أوروبية تناسب طموحه، فسيكون مستعدًا للعب للأهلي".

واختتم شبانة تصريحاته قائلًا: "هيثم حسن نجح في شق طريقه وأثبت موهبته، وأتمنى أن يستمر في أوروبا، سواء مع ليفربول أو أي نادٍ في الدوري الإنجليزي، لأن نجاحه سيكون إضافة كبيرة للكرة المصرية، ويفتح الباب أمام المزيد من المواهب للاحتراف".