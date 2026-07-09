كمونة: لاعبو مصر أبطال وحسام حسن أبهر العالم أمام الأرجنتين

أكد سمير كمونة، نجم النادي الأهلي السابق، منتخب مصر نجح في استعادة احترام العالم بعد الأداء الذي قدمه في كأس العالم، مشددًا على ضرورة توجيه الشكر إلى اللاعبين والجهاز الفني بقيادة حسام حسن، وعدم السماح بالتقليل من الإنجاز الذي تحقق.

منتخب مصر

وقال كمونة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "cbc":" العالم كله رد اعتبارنا بالكلام اللي اتقال عن المباراة، ولازم نقول كلمة شكر لكل الناس اللي تعبت في الإنجاز ده. اللاعبون أبطال، وحسام حسن قدم أداءً أبهرنا جميعًا، وأبهر العالم كله، خاصة في مباراة الأرجنتين".

وأضاف: "منتخب مصر قدم مباراة كبيرة فنيًا وبدنيًا، وكان متقدمًا، لكن الظلم التحكيمي حرمنا من استكمال المشوار. رغم كل الضغوط، اللاعبون وقفوا على أقدامهم حتى آخر دقيقة".

وتابع: "الدنيا كلها عرفت إن منتخب مصر اتظلم، لكن في المقابل كسبنا احترام العالم، وده أهم مكسب. عندنا منتخب قوي نقدر نبني عليه خلال الفترة المقبلة مع حسام حسن، وفي وجود محمد صلاح ومجموعة مميزة من اللاعبين".

وأشار كمونة إلى أن الأخطاء التحكيمية كانت واضحة، قائلًا: "عندنا هدف صحيح، وحالات ركلات جزاء، وضربة واضحة لإمام عاشور، وكلها لم تُحتسب، بينما تم الرجوع إلى تقنية الفيديو في لقطة ليست من اختصاصها لإلغاء هدف مصر".

وأكد أن ما حدث أثار استغراب الجميع، مضيفًا:"العالم كله تكلم عن القرارات التحكيمية، والجميع شاهد حجم الظلم الذي تعرض له منتخب مصر".

ووجّه كمونة رسالة إلى الإعلام الرياضي، قائلًا:"أتمنى من كل القنوات والبرامج الرياضية ألا تستضيف أي شخص يهاجم منتخب مصر أو يقلل من اللاعبين والجهاز الفني خلال الفترة المقبلة. النقد يكون فنيًا وبالمعلومات، وليس بالتجريح أو التقليل من الإنجاز".

واختتم تصريحاته بالإشادة بالدعم العربي للمنتخب المصري، قائلًا: "شفنا دعمًا كبيرًا من الجماهير العربية، خاصة في السعودية والكويت والمغرب وتونس والجزائر والبحرين وسلطنة عمان والأردن ولبنان وسوريا، والجميع كان فخورًا بما قدمه منتخب مصر، لأنه رفع اسم الكرة المصرية والعربية أمام العالم".