ترامب يعلن عن رغبة إيران في إبرام صفقة.. هل تعود المفاوضات بين واشنطن وطهران؟

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران "ترغب بإبرام صفقة"، في أحدث تصريح يعكس استمرار الحديث عن إمكانية استئناف المسار التفاوضي بين واشنطن وطهران، رغم التوترات الأمنية والسياسية التي شهدتها المنطقة خلال الأسابيع الأخيرة.

ويأتي هذا التصريح في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية عبر وسطاء إقليميين ودوليين لاحتواء التصعيد وإحياء قنوات الحوار.

ولم يقدم ترامب تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الصفقة المقصودة أو المرحلة التي وصلت إليها الاتصالات، إلا أن تصريحه ينسجم مع مواقف سابقة أكد فيها أن الولايات المتحدة تفضل التوصل إلى اتفاق مع إيران إذا أبدت الأخيرة استعدادًا لتقديم تنازلات بشأن الملفات محل الخلاف، وفي مقدمتها البرنامج النووي والأمن الإقليمي.

ويأتي هذا التطور بعد فترة اتسمت بتصاعد التوتر بين الجانبين، حيث تبادل الطرفان الاتهامات بشأن مسؤولية تعثر المفاوضات، بينما شهدت المنطقة تطورات عسكرية وأمنية أثارت مخاوف المجتمع الدولي من انزلاق الأوضاع إلى مواجهة أوسع. كما تواصل عدة أطراف، من بينها دول إقليمية، جهود الوساطة لإعادة الطرفين إلى طاولة المفاوضات.

ويرى مراقبون أن تصريحات ترامب قد تمثل محاولة لفتح نافذة جديدة أمام الحلول السياسية، خاصة في ظل إدراك الطرفين للكلفة الاقتصادية والأمنية لأي تصعيد جديد. وفي المقابل، تؤكد طهران في مناسبات مختلفة أنها منفتحة على التفاوض شريطة احترام سيادتها ورفع العقوبات والتوصل إلى تفاهمات متوازنة تحفظ مصالحها الوطنية.

وتبقى فرص نجاح أي اتفاق مرهونة بقدرة الجانبين على تجاوز الخلافات الجوهرية، وفي مقدمتها الملف النووي، والعقوبات الاقتصادية، والضمانات المطلوبة لتنفيذ أي تفاهم مستقبلي. كما تلعب الوساطات الإقليمية والدولية دورًا محوريًا في تقريب وجهات النظر وتخفيف حدة التوتر.

ويترقب المجتمع الدولي ما إذا كانت تصريحات ترامب ستترجم إلى خطوات عملية تعيد مسار التفاوض، أم أنها ستظل في إطار الرسائل السياسية المتبادلة بين واشنطن وطهران، خاصة في ظل استمرار التباين حول عدد من الملفات الاستراتيجية التي تعيق الوصول إلى اتفاق شامل ومستدام.