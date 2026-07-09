واشنطن تنشر 19 سفينة حربية.. تصاعد الحشد العسكري الأمريكي قرب إيران

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) تعزيز انتشارها البحري في الشرق الأوسط، عبر دفع 19 سفينة حربية أمريكية للعمل في المياه القريبة من إيران، ضمن إجراءات تهدف – بحسب واشنطن – إلى حماية الملاحة الدولية وتعزيز الأمن الإقليمي، وسط تصاعد المواجهة مع طهران.

ووفقًا لما أعلنته القيادة المركزية الأمريكية، تنتشر القطع البحرية الأمريكية في مناطق حيوية تشمل الخليج العربي وبحر العرب ومضيق هرمز، في إطار عمليات مراقبة وتأمين مستمرة للممرات البحرية التي تعد من أهم شرايين تجارة الطاقة العالمية.

وأكدت القيادة أن هذه القوات تعمل على ضمان حرية الملاحة وردع أي تهديدات قد تستهدف السفن التجارية أو المصالح الأمريكية وحلفاءها في المنطقة.

ويأتي هذا الانتشار العسكري في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأسابيع الأخيرة، بعد سلسلة من الحوادث الأمنية في محيط مضيق هرمز، إضافة إلى تبادل الاتهامات بين الجانبين بشأن استهداف سفن تجارية وتهديد أمن الملاحة الدولية. وتشير تقارير أمريكية إلى أن واشنطن عززت وجودها البحري والجوي تحسبًا لأي تطورات ميدانية قد تؤدي إلى اتساع نطاق المواجهة.

وتضم القوة البحرية الأمريكية المنتشرة في المنطقة حاملات طائرات ومدمرات وسفن هجومية وبرمائية وسفن دعم لوجستي، إلى جانب منظومات دفاع جوي وطائرات استطلاع ومراقبة، بما يمنح القوات الأمريكية قدرة كبيرة على تنفيذ عمليات الردع والاستجابة السريعة لأي تهديد محتمل. كما تؤكد وزارة الدفاع الأمريكية أن هذه التحركات تأتي ضمن استراتيجية الحفاظ على الاستقرار الإقليمي وحماية طرق التجارة الدولية.

في المقابل، لم تصدر السلطات الإيرانية تعليقًا رسميًا مباشرًا على إعلان نشر السفن الحربية، إلا أن طهران دأبت خلال الأشهر الماضية على رفض ما تصفه بـ"الوجود العسكري الأجنبي" في الخليج، معتبرة أنه يزيد من حدة التوتر ويهدد أمن المنطقة، بينما تؤكد أن أمن الممرات البحرية يجب أن تتحمله دول المنطقة نفسها.

ويمثل الحشد البحري يمثل رسالة ردع واضحة من واشنطن في ظل استمرار الخلافات مع إيران بشأن الملفات الأمنية والإقليمية، إضافة إلى حماية حركة الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمر عبره جزء كبير من صادرات النفط العالمية.

كما يعكس الانتشار الأمريكي استعدادًا للتعامل مع أي تطورات طارئة قد تمس أمن الملاحة أو المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط.

وتبقى الأوضاع في الخليج مرهونة بالتطورات السياسية والعسكرية خلال الفترة المقبلة، في وقت تواصل فيه القوى الدولية الدعوة إلى ضبط النفس وتجنب أي خطوات قد تؤدي إلى تصعيد جديد يهدد استقرار المنطقة وأسواق الطاقة العالمية.