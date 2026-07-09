الجمعة.. طرح الجزء الثاني من فيلم "الجوكر"

تستعد منصة نتفليكس لطرح الجزء الثاني من فيلم" الجوكر"، يوم الجمعة القادمة.

فيلم الجوكر Joker: Folie à Deux حقق أداء أفضل في الأسواق الخارجية من البوكسأوفيس الأمريكي، وحقق حوالي 113 مليون دولار دوليا و51 مليون دولار في أمريكا الشمالية، ليصل إجمالي إيراداته العالمية إلى 165.3 مليون دولار.

فيلم الجوكر الجديد نال العديد من المراجعات السلبية، وانتقادات لقصته الضعيفة وأداء بطلته ليدي جاجا غير المرضي، إلى جانب رفض الجمهور لفكرة تقديم قصة الجوكر بطريقة الأفلام الموسيقية والغنائية.

تدور أحداث الجزء الثاني من فيلم Joker حول عواقب جرائم آرثر فليك في الجزء الأول، ومرحلة انتظار محاكمته في مستشفى أركام، بينما يكافح مع هويته المزدوجة، ويتعثر في الحب و"يجد الموسيقى التي كانت بداخله دائمًا".