انطلاق فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري بالمنصورة وسط مشاركة كبيرة في الورش والأنشطة الفنية

انطلقت أمس الاثنين، فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري بمدينة المنصورة، برئاسة الفنان محمد رياض، ضمن أنشطة الدورة التاسعة عشرة، وذلك تحت رعاية وزارة الثقافة، وبالتعاون مع محافظة الدقهلية، في إطار استراتيجية المهرجان الهادفة إلى نشر الثقافة المسرحية والوصول إلى الجمهور في مختلف محافظات الجمهورية.

واستهلت فعاليات اليوم، باستقبال جامعة المنصورة تنظيم ندوة توعوية حول الحقوق القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة، حاضر فيها الدكتور محمد مختار ورشا عبد المنعم، تناولت أهمية تعزيز الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وسبل دمجهم في الأنشطة الثقافية والفنية، إلى جانب ورشة “العناية بالذات” التي قدمتها الدكتورة ياسمين مطر، فيما تواصلت فعاليات برنامج الدمج من خلال ورشة السيكودراما “الاختلاف قوتنا” للمخرج محمد متولي، وورشة الرسم بالألوان للفنانة أسماء نبيل.

تفاصيل عرض المحلج

وفي إطار البرنامج الفني، انطلقت أولى بروفات عرض القراءة المسرحية “المحلج”، من إخراج الدكتور أيمن عبد الرحمن، وبمشاركة نخبة من فناني مدينة المنصورة، ضمن مشروع القراءات المسرحية الذي يتبناه المهرجان لدعم النصوص المسرحية المصرية وإتاحة الفرصة للمواهب الجديدة.

كما شهد اليوم الأول انطلاق عدد من الورش المسرحية المتخصصة، من بينها ورشة الأزياء المسرحية للدكتورة ليلى المغربي، وورشة السينوغرافيا للدكتور أحمد الشربي، وورشة التمثيل وإعداد الممثل للفنانة الدكتورة سماح السعيد، وورشة الأراجوز للفنام كريم الحسيني، وسط مشاركة كبيرة من شباب محافظة الدقهلية.

وحرص الفنان محمد رياض، رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري، على متابعة فعاليات اليوم الأول، حيث تفقد الورش والأنشطة المقامة بمكتبة مصر العامة، يرافقه المخرج الدكتور عادل عبده مدير المهرجان، والفنان والمخرج محمود حسن، واطمأنوا على سير الورش ومستوى التدريب، كما حرصوا على الالتقاء بالمدربين والمتدربين والاستماع إلى آرائهم حول البرنامج التدريبي.

وأكد الفنان محمد رياض أن ما تشهده المنصورة من إقبال على الفعاليات يعكس نجاح رؤية المهرجان في الوصول إلى المحافظات، مشيرًا إلى أن الدورة التاسعة عشرة تستهدف خلق حراك مسرحي حقيقي خارج القاهرة، من خلال تقديم برنامج متكامل يجمع بين الورش المتخصصة، والندوات الفكرية، والعروض المسرحية، والأنشطة المجتمعية، بما يفتح المجال أمام اكتشاف ورعاية جيل جديد من المبدعين في مختلف أنحاء الجمهورية.

وتتواصل فعاليات المهرجان بمدينة المنصورة حتى 12 يوليو الجاري، من خلال برنامج متنوع يضم عروضًا مسرحية، وورشًا فنية، وندوات فكرية، وماستر كلاس مع كبار الفنانين، إلى جانب فعاليات متخصصة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة، في إطار رؤية المهرجان لترسيخ المسرح كأداة للتنوير وبناء الوعي.