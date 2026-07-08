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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

طرح البوستر الرسمي لفيلم ‏The End of Oak Street

آن هاثاواي
آن هاثاواي
أحمد البهى

طرحت الشركة المنتجة لفيلم ‏The End of Oak Street  ، بوستر العمل، والمقرر عرضه يوم 14 أغسطس. 

 

وتدور أحداث الفيلم حول عائلة تجد نفسها فجأة داخل عالم مجهول تسكنه مخلوقات ما قبل التاريخ، بعد حادث غامض ينقل حيّهم السكني بالكامل إلى بيئة غير مألوفة، لتبدأ رحلة مليئة بالمخاطر والتحديات من أجل البقاء والعودة إلى حياتهم الطبيعية. 

ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب آن هاثاواي وإيوان ماكجريجور كل من مايسي ستيلا وكريستيان كونفري وجوردان أليكسا ديفيس وبي جيه بيرن وكريس كوي


الفيلم ينتمي الي نوعية الاعمال التي تعتمد علي الخيال العلمي، وهو اخراج ديفيد روبرت ميتش وانتاج جي. جي. أبرامز .

Oak Street آن هاثاواي إيوان ماكجريجور

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