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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

يسري نصر الله: جيهان زكي وضعت أسس حراك ثقافي مبشر

جيهان زكي
جيهان زكي
أحمد إبراهيم

نشر المخرج يسري نصر الله تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بشان أداء الدكتورة جيهان زكي خلال فترة توليها وزارة الثقافة وقبل تقديم استقالتها.  

وكتب يسري نصر الله: “التحدي أمام وزير الثقافة القادم هيبقى كبير جدا، الدكتورة جيهان زكي - في الفترة القصيرة التي تولت فيها الوزارة - وضعت أسسا لحراك ثقافي مبشر ومليء بالحيوية”.

وأضاف يسري نصر الله: “تمنياتي لها بالتألق في مهامها القادمة، وتمنياتي لوزارة الثقافة بالاستمرار في دعم قصور الثقافة وفي فرز الأنشطة التي تدعمها”.

الاستقالة لرفع الحرج عن الحكومة

وقد أعلنت الدكتورة جيهان زكي استقالتها من منصب وزيرة الثقافة، عقب صدور الحكم النهائي عن محكمة النقض برفض الطعنين اللذين تقدمت بهما في القضية المتعلقة بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية للكاتبة سهير عبد الحميد.

وجاءت الاستقالة تأكيدًا، بحسب الوزيرة، على احترامها الكامل لأحكام القضاء المصري وحرصها على عدم وضع الحكومة في موقف حرج بسبب قضية وصفتها بأنها ذات طابع شخصي.

وأكدت الدكتورة جيهان زكي، في تصريحات نقلها بيان مجلس الوزراء، أنها تقدمت باستقالتها إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، احترامًا للمؤسسات القضائية، مشيرة إلى أن قرارها يهدف إلى رفع الحرج عن الحكومة في ظل تطورات القضية.

وأوضحت أن احترام الأحكام القضائية لا يتعارض مع حقها القانوني في استكمال جميع المسارات التي يكفلها القانون، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية المتاحة، بما في ذلك التماس إعادة النظر في الأحكام، وفقًا لما ينظمه القانون.

الدكتورة جيهان زكي جيهان زكي المخرج يسري نصر الله يسري نصر الله وزارة الثقافة

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