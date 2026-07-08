إزالة 83 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية.. وتكثيف الأنشطة الإرشادية بالفيوم

تابع الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم، جهود مديرية الزراعة واستصلاح الأراضي في حماية الرقعة الزراعية وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال التقرير الذى عرضه الدكتور أسامة دياب مدير مديرية الزراعة واستصلاح الأراضي بالفيوم.

وأكد محافظ الفيوم، أهمية قطاع الزراعة كأحد أهم القطاعات الحيوية التي تتميز بها المحافظة، مشددًا على ضرورة تكثيف العمل وتوحيد الجهود للارتقاء بالقطاع الزراعي، ومواصلة تقديم الدعم للمزارعين، لافتًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملفات تعزيز الأمن الغذائي، وحماية الرقعة الزراعية، والتوسع في الزراعات الاستراتيجية، ودعم التحول الرقمي، وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

من جانبه أوضح مدير مديرية الزراعة بالفيوم، أنه تم خلال شهر يونيو الماضي تنفيذ خطة عمل مكثفة شملت مختلف قطاعات العمل الزراعي، حيث تم عقد 8 اجتماعات موسعة مع مديري الإدارات الزراعية والتعاونية، لمتابعة ملفات حماية الأراضي الزراعية، والتصدي لمخالفات البناء وزراعة الأرز، ومتابعة سير العمل بالإدارات الزراعية، مع التشديد على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وعدم التهاون في الحفاظ على الرقعة الزراعية.

وفي إطار التيسير على المزارعين، تابعت المديرية يوميًا انتظام صرف الأسمدة للموسم الصيفي بجميع مراكز المحافظة، كما تابعت تشغيل أول موسم لمنظومة الدفع الإلكتروني من خلال "كارت الفلاح"، بما يدعم جهود الدولة في التحول الرقمي وميكنة الخدمات الزراعية.

ونفذت إدارة الإرشاد الزراعي عدد 36 ندوة إرشادية وتثقيفية، وزيارات حقلية، تناولت موضوعات؛ زراعة أهم المحاصيل الصيفية، وعلى رأسها الذرة الشامية والقطن والسمسم وعباد الشمس، إلى جانب موضوعات الإنتاج الحيواني، والزراعة العضوية، وترشيد استخدام المياه والأسمدة، ومكافحة الآفات والأمراض الزراعية. كما تم تنفيذ 15 زيارة ولقاءً ميدانيًا لمتابعة حقول الذرة والقطن والمحاصيل الزيتية والخضر والفاكهة، وحقول ترشيد استخدام المياه، وأعمال التسوية بالليزر، بالإضافة إلى تنفيذ 4 ندوات لترشيد استخدام المياه وتطهير الترع والمساقي، و8 ندوات لتعزيز الزراعة التعاقدية والتوسع في زراعة السمسم وعباد الشمس الزيتي.

وفي إطار مجهودات دعم المرأة الريفية، تم تنفيذ 9 ندوات تثقيفية تناولت رعاية الأطفال حديثي الولادة، وفوائد الرضاعة الطبيعية، وتربية الدواجن المنزلية، وطرق الوقاية من أمراضها وعلاجها، وأهمية النظافة والتهوية، وبدائل الأعلاف، إلى جانب استمرار توفير التقاوي الصيفية والشتوية من خلال 7 منافذ لتوزيع التقاوي على مستوى المحافظة. ونفذت الإدارة العامة للتعاون الزراعي، 16 لجنة مرور دورية على الجمعيات الزراعية لمتابعة صرف الأسمدة، ومراجعة الأرصدة، وجرد المخازن، وضمان توافر مستلزمات الإنتاج للمزارعين.

فيما نفذت إدارة الرقابة على المبيدات والمخصبات الزراعية، 7 معاينات للتراخيص، واستخراج وتجديد 5 تراخيص، والمرور على 25 محلًا لتجارة المبيدات، إلى جانب إطلاق الدفعات الثلاثة من طفيل الترايكوجراما للمكافحة الحيوية للآفات، وبدء فحص اللوز والشيتات الورقية بمحصول القطن، وانطلاق الرشة الأولى لمكافحة ديدان اللوز على مستوى المحافظة.

كما قامت إدارة الإنتاج الحيواني بتنفيذ 5 ندوات إرشادية حول تربية ورعاية الماعز ومحاصيل الأعلاف، و16 لجنة مرور على مزارع الماشية والدواجن والمناحل ومصانع الأعلاف ومراكز تجميع الألبان، لمتابعة الالتزام بالاشتراطات الفنية، وتجديد التراخيص وإصدار تراخيص جديدة.

وقامت المديرية، بضبط مصنع أعلاف غير مرخص بمنطقة كوم أوشيم، وتحرير المحاضر اللازمة والتحفظ على كميات الأعلاف الموجودة، كما تم التحفظ على شحنة من إضافات الأعلاف بمدينة الفيوم الجديدة، بالتعاون مع المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، وتنفيذ 7 لجان مرور لمتابعة أعمال التقليع والتوريد لمحصول بنجر السكر بمختلف مراكز المحافظة. وكشف التقرير، عن نجاح إدارة حماية الأراضي الزراعية في إزالة 83 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بإجمالي مساحة بلغت 4 أفدنة و8 قراريط و3 أسهم، وذلك ضمن أعمال الموجة 29 لإزالة التعديات.