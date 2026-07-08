قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: وقف إطلاق النار مع إيران انتهى
فى إيطاليا.. عمر مرموش يحدد موعد زفافه بعد الخروج من المونديال
الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل
وزير الحرب الأمريكي يلغي استقبال نتنياهو بسبب طائرات إف 35 وتركيا
قرب حدود إثيوبيا،. الجيش السوداني يسيطر على مدينة الكرمك
إلحق اشتري الشبكة قبل ما الذهب يغلى.. الشعبة تعلن مفاجأة
"فضيحة تحكيمية" تهز المونديال.. ماذا قالت الصحف العالمية عن مباراة مصر والأرجنتين؟
هنا مصر.. عائلة أردنية تدعم المنتخب بالأغاني بعد وداع كأس العالم
يحدث في إيران .. عدوان أمريكي يستهدف ميناء سيريك
غرامة 3 ملايين جنيه عقوبة تنفيذ رحلات عمرة بدون ترخيص بالقانون
رغم العاصفة الأوروبية وأزمة بالوجون.. كيف أحكم إنفانتينو قبضته على فيفا واقترب من ولاية رابعة؟
غسيل أموال واحتيال .. فضيحة كروية تطارد رئيس اتحاد الكرة الأرجنتيني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إزالة 83 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية.. وتكثيف الأنشطة الإرشادية بالفيوم

مديرية الزراعة بالفيوم
مديرية الزراعة بالفيوم
قسم المحافظات

تابع الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم، جهود مديرية الزراعة واستصلاح الأراضي في حماية الرقعة الزراعية وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال التقرير الذى عرضه الدكتور أسامة دياب مدير مديرية الزراعة واستصلاح الأراضي بالفيوم.  

وأكد محافظ الفيوم، أهمية قطاع الزراعة كأحد أهم القطاعات الحيوية التي تتميز بها المحافظة، مشددًا على ضرورة تكثيف العمل وتوحيد الجهود للارتقاء بالقطاع الزراعي، ومواصلة تقديم الدعم للمزارعين، لافتًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملفات تعزيز الأمن الغذائي، وحماية الرقعة الزراعية، والتوسع في الزراعات الاستراتيجية، ودعم التحول الرقمي، وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

من جانبه أوضح مدير مديرية الزراعة بالفيوم، أنه تم خلال شهر يونيو الماضي تنفيذ خطة عمل مكثفة شملت مختلف قطاعات العمل الزراعي، حيث تم عقد 8 اجتماعات موسعة مع مديري الإدارات الزراعية والتعاونية، لمتابعة ملفات حماية الأراضي الزراعية، والتصدي لمخالفات البناء وزراعة الأرز، ومتابعة سير العمل بالإدارات الزراعية، مع التشديد على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وعدم التهاون في الحفاظ على الرقعة الزراعية.

وفي إطار التيسير على المزارعين، تابعت المديرية يوميًا انتظام صرف الأسمدة للموسم الصيفي بجميع مراكز المحافظة، كما تابعت تشغيل أول موسم لمنظومة الدفع الإلكتروني من خلال "كارت الفلاح"، بما يدعم جهود الدولة في التحول الرقمي وميكنة الخدمات الزراعية.

ونفذت إدارة الإرشاد الزراعي عدد 36 ندوة إرشادية وتثقيفية، وزيارات حقلية، تناولت موضوعات؛ زراعة أهم المحاصيل الصيفية، وعلى رأسها الذرة الشامية والقطن والسمسم وعباد الشمس، إلى جانب موضوعات الإنتاج الحيواني، والزراعة العضوية، وترشيد استخدام المياه والأسمدة، ومكافحة الآفات والأمراض الزراعية. كما تم تنفيذ 15 زيارة ولقاءً ميدانيًا لمتابعة حقول الذرة والقطن والمحاصيل الزيتية والخضر والفاكهة، وحقول ترشيد استخدام المياه، وأعمال التسوية بالليزر، بالإضافة إلى تنفيذ 4 ندوات لترشيد استخدام المياه وتطهير الترع والمساقي، و8 ندوات لتعزيز الزراعة التعاقدية والتوسع في زراعة السمسم وعباد الشمس الزيتي.

وفي إطار مجهودات دعم المرأة الريفية، تم تنفيذ 9 ندوات تثقيفية تناولت رعاية الأطفال حديثي الولادة، وفوائد الرضاعة الطبيعية، وتربية الدواجن المنزلية، وطرق الوقاية من أمراضها وعلاجها، وأهمية النظافة والتهوية، وبدائل الأعلاف، إلى جانب استمرار توفير التقاوي الصيفية والشتوية من خلال 7 منافذ لتوزيع التقاوي على مستوى المحافظة. ونفذت الإدارة العامة للتعاون الزراعي، 16 لجنة مرور دورية على الجمعيات الزراعية لمتابعة صرف الأسمدة، ومراجعة الأرصدة، وجرد المخازن، وضمان توافر مستلزمات الإنتاج للمزارعين.

فيما نفذت إدارة الرقابة على المبيدات والمخصبات الزراعية، 7 معاينات للتراخيص، واستخراج وتجديد 5 تراخيص، والمرور على 25 محلًا لتجارة المبيدات، إلى جانب إطلاق الدفعات الثلاثة من طفيل الترايكوجراما للمكافحة الحيوية للآفات، وبدء فحص اللوز والشيتات الورقية بمحصول القطن، وانطلاق الرشة الأولى لمكافحة ديدان اللوز على مستوى المحافظة.

كما قامت إدارة الإنتاج الحيواني بتنفيذ 5 ندوات إرشادية حول تربية ورعاية الماعز ومحاصيل الأعلاف، و16 لجنة مرور على مزارع الماشية والدواجن والمناحل ومصانع الأعلاف ومراكز تجميع الألبان، لمتابعة الالتزام بالاشتراطات الفنية، وتجديد التراخيص وإصدار تراخيص جديدة.

وقامت المديرية، بضبط مصنع أعلاف غير مرخص بمنطقة كوم أوشيم، وتحرير المحاضر اللازمة والتحفظ على كميات الأعلاف الموجودة، كما تم التحفظ على شحنة من إضافات الأعلاف بمدينة الفيوم الجديدة، بالتعاون مع المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، وتنفيذ 7 لجان مرور لمتابعة أعمال التقليع والتوريد لمحصول بنجر السكر بمختلف مراكز المحافظة. وكشف التقرير، عن نجاح إدارة حماية الأراضي الزراعية في إزالة 83 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بإجمالي مساحة بلغت 4 أفدنة و8 قراريط و3 أسهم، وذلك ضمن أعمال الموجة 29 لإزالة التعديات.

محافظ الفيوم مديرية الزراعة حماية الرقعة الزراعية الأراضي الزراعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بحظر قبول تحويلات طلاب الثانوية العامة للمدارس الدولية من العام المقبل

ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2026

ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2026 جميع المحافظات عبر هذا الرابط ..خلال ساعات

حسام حسن

إعلام الكيان هيتجنن.. تعليق سخيف بعد بصق حسام حسن على جماهير الأرجنتين

الدواجن

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الأربعاء

تونسيه تطلب الزواج من مصطفي شوبير

تونسية تفاجئ مصطفى شوبير بطلب زواج بعد تألقه في المونديال

منتخب مصر

نتمسك بحقوقنا.. بيان اتحاد الكرة بشأن التحكيم خلال مباراة مصر والأرجنتين

رونالدو الظاهرة

رونالدو الظاهرة: الأرجنتين فازت بطريقة قبيحة أمام مصر

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 8-7-2026

ترشيحاتنا

د. سحر السنباطي خلال زيارتها أسبانيا

رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة: مصر تمتلك منظومة وطنية متكاملة لحماية الأطفال.. ونتطلع للاستفادة من التجربة الإسبانية

رئيسة المجلس القومي للمرأة تشهد ندوة "طفولة آمنة في وطن آمن" بأكاديمية الشرطة

رئيسة المجلس القومي للمرأة تشهد ندوة "طفولة آمنة في وطن آمن" بأكاديمية الشرطة

منظومة وطنية حديثة للإدارة الآمنة والمستدامة للمخلفات

منال عوض: منظومة متكاملة للمخلفات الدوائية ودعم التحول إلى الاقتصاد الدائري

بالصور

أطعمة قد تساعد في خفض ضغط الدم بشكل طبيعي.. 8 خيارات ينصح بها الخبراء

أطعمة قد تساعد في خفض ضغط الدم بشكل طبيعي.. 8 خيارات ينصح بها الخبراء
أطعمة قد تساعد في خفض ضغط الدم بشكل طبيعي.. 8 خيارات ينصح بها الخبراء
أطعمة قد تساعد في خفض ضغط الدم بشكل طبيعي.. 8 خيارات ينصح بها الخبراء

أخطاء في حفظ الطعام قد تسبّب التسمّم الغذائي.. احذر هذه العادات داخل مطبخك

أخطاء في حفظ الطعام قد تسبب التسمم الغذائي
أخطاء في حفظ الطعام قد تسبب التسمم الغذائي
أخطاء في حفظ الطعام قد تسبب التسمم الغذائي

الحيوانات الأليفة وحساسية العين.. 7 نصائح لحماية عينيك من التهيج

الحيوانات الأليفة وحساسية العين.. 7 نصائح لحماية عينيك من التهيج
الحيوانات الأليفة وحساسية العين.. 7 نصائح لحماية عينيك من التهيج
الحيوانات الأليفة وحساسية العين.. 7 نصائح لحماية عينيك من التهيج

مشروبات طبيعية تساعد على تهدئة التهاب الحلق.. 7 خيارات قد تخفف الألم وتسرّع التعافي

مشروبات طبيعية تساعد على تهدئة التهاب الحلق.. 7 خيارات قد تخفف الألم وتسرّع التعافي
مشروبات طبيعية تساعد على تهدئة التهاب الحلق.. 7 خيارات قد تخفف الألم وتسرّع التعافي
مشروبات طبيعية تساعد على تهدئة التهاب الحلق.. 7 خيارات قد تخفف الألم وتسرّع التعافي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تفعيل بروتوكول كشف الثعابين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : كنت فاكر

المزيد