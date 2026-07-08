رونالدو الظاهرة: الأرجنتين فازت بطريقة قبيحة أمام مصر

انتقد أسطورة الكرة البرازيلية رونالدو نازاريو، في تصريحات متداولة نسبت إليه، الأداء التحكيمي خلال مواجهة منتخب مصر أمام الأرجنتين في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، معتبرًا أن بعض القرارات كان لها تأثير مباشر على سير المباراة.

وكان منتخب مصر قد ودع منافسات كأس العالم 2026 من دور الـ16 بعد خسارته أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2، في مباراة أثارت جدلًا واسعًا بسبب عدد من القرارات التحكيمية، أبرزها إلغاء هدف للفراعنة بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

وأشاد رونالدو بالمستوى الذي قدمه المنتخب الأرجنتيني، مؤكدًا أن العودة من التأخر بهدفين تعكس شخصية البطل وجودة اللاعبين، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن التحكيم لعب دورًا مؤثرًا في مجريات اللقاء.

وأشار إلى أن قرار إلغاء هدف منتخب مصر بعد تدخل تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) كان من أبرز اللقطات المثيرة للجدل، موضحًا أن المخالفة التي استند إليها الحكم لم تكن، من وجهة نظره، واضحة بما يكفي لإلغاء الهدف، مؤكدًا أن مثل هذه الأهداف تُحتسب في العديد من المباريات.

كما تطرق رونالدو إلى ركلة الجزاء التي احتُسبت لصالح المنتخب الأرجنتيني، معتبرًا أن التدخل الذي سبقها كان محل شك، وأن القرار منح المنتخب الأرجنتيني دفعة معنوية في وقت كان فيه المنتخب المصري يفرض سيطرته على اللقاء.

وأضاف أن إدارة المباراة افتقدت إلى الاتساق في عدد من القرارات، سواء فيما يتعلق باحتساب الأخطاء أو تطبيق مبدأ إتاحة اللعب، مؤكدًا أن مثل هذه التفاصيل قد تصنع الفارق في مباريات الأدوار الإقصائية.

وتابع رونالدو أن المنتخب الأرجنتيني نجح في تحقيق الفوز، لكنه رأى أن الطريقة التي حُسمت بها المباراة لم تكن عادلة، قائلًا: "الأرجنتين أثبتت أنها تستطيع الفوز بطريقة قبيحة، لكن كرة القدم تستحق أفضل من ذلك."

واختتم النجم البرازيلي تصريحاته بالإشادة بما قدمه منتخب مصر مشيرًا إلى أن الفراعنة أظهروا شخصية قوية وكانوا قريبين من تحقيق إنجاز تاريخي، مؤكدًا أن كرة القدم تستحق أن تُحسم مثل هذه المواجهات بعيدًا عن أي جدل تحكيمي.