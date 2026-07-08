قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ما قصة إشارة حسام حسن "X" التي أثارت الجدل أمام الأرجنتين؟
الحكم الإنجليزي السابق كلاتنبرج يفجّرها: هدف مصر أمام الأرجنتين صحيح وقرار الـ«VAR» كارثي
رونالدو الظاهرة: الأرجنتين فازت بطريقة قبيحة أمام مصر
استنفار أمريكي غير مسبوق.. 12 طائرة حربية تحلق قبالة الخليج تزامنًا مع ضرب إيران
زلزال بقوة 5 درجات ريختر يضرب مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين
ضربة قاصمة لإيران.. الجيش الأمريكي يعلن قصف 80 هدفاً إيرانياً ودمار 60 زورقاً بحرياً
هاني رمزي يُوجّه رسالة مؤثرة لمنتخب مصر بعد وداع كأس العالم: «ارفعوا رؤوسكم عاليًا»
قمة الناتو تحت المجهر .. خبير يكشف أسباب وصفها بـ«قمة تخفيف الأزمات»
انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الأربعاء
رسالة من محمد عبد الواحد بعد خروج منتخب مصر: «قدر الله وما شاء فعل»
أسطورة الكرة الإيرلندية «روي كين» يُهاجم قرار حكم مباراة مصر والأرجنتين: الـVAR سرق الفراعنة
التلفزيون الإيراني: انفجارات إضافية في جزيرتي قشم وخرج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الحكم الإنجليزي السابق كلاتنبرج يفجّرها: هدف مصر أمام الأرجنتين صحيح وقرار الـ«VAR» كارثي

منتخب مصر
منتخب مصر
إسراء أشرف

شن الحكم الدولي الإنجليزي السابق والخبير التحكيمي بشبكة "FOX Sports"، مارك كلاتنبرج، هجومًا حادًا على الطاقم التحكيمي الذي أدار مواجهة منتخب مصر أمام الأرجنتين في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، منتقدًا قرار إلغاء هدف الفراعنة بعد تدخل تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR).

وكان منتخب مصر قد ودع منافسات كأس العالم 2026 من دور الـ16 بعد خسارته أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2، في مباراة شهدت اعتراضات واسعة على عدد من القرارات التحكيمية، أبرزها إلغاء هدف للفراعنة عقب مراجعة تقنية الفيديو، وهو القرار الذي أثار انتقادات من العديد من نجوم اللعبة والخبراء التحكيميين.

وأكد كلاتنبرج أن اللقطة التي تم على إثرها إلغاء الهدف لا تستوجب العودة إلى تقنية الفيديو من الأساس، مشددًا على أنه لم يشاهد أي مخالفة واضحة تستدعي إلغاء الهدف.

وأوضح الحكم الإنجليزي السابق أن تدخل غرفة الفيديو في مثل هذه الحالات يتعارض مع البروتوكول الذي ينص على مراجعة الأخطاء الواضحة والمؤثرة فقط، معتبرًا أن قرار إلغاء هدف منتخب مصر كان غير مبرر.

وانتقد كلاتنبرج غياب الاتساق في تطبيق معايير تقنية الفيديو خلال منافسات البطولة، مؤكدًا أن الحالات التحكيمية المتشابهة لم تُعامل بالطريقة نفسها، وهو ما أثار الكثير من علامات الاستفهام حول آلية اتخاذ القرارات.

وأشار إلى أن القرارات التقديرية والخلافية التي شهدتها المباراة صبت في مجملها لصالح المنتخب الأرجنتيني، وهو ما أثّر بشكل مباشر على سير اللقاء، وأثار حالة واسعة من الجدل بين المتابعين والخبراء.

كلاتنبرج منتخب مصر مصر حكم مباراة مصر والأرجنتين مصر والأرجنتين مصر ضد الأرجنتين كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

شاهد مباراة مصر والأرجنتين مجانًا في كأس العالم.. تردد القناة المفتوحة الناقلة

وزيرة الثقافة

رئيس الوزراء يقبل استقالة وزيرة الثقافة جيهان زكي

حسام حسن

اتحاد الكرة يحسم موقف حسام حسن بعد إنجاز كأس العالم 2026

حكم مباراة مصر والأرجنتين

اتحاد الكرة يتقدّم بشكوى رسمية إلى «فيفا» ضد طاقم تحكيم مباراة مصر والأرجنتين | تفاصيل

الماتش

ركلة جزاء لـ صلاح| خبير تحكيمي يفتح النار على حكم مباراة مصر والأرجنتين

مباراة مصر و الارجنتين

مباراة مصر والأرجنتين ستذاع على قناة بي ان سبورت المفتوحة الجديدة

شوبير

تعليق غير متوقع من شوبير بعد توديع المنتخب المونديال

حسام حسن

10 تصريحات نارية لـ حسام حسن بعد الخروج أمام الأرجنتين في كأس العالم

ترشيحاتنا

نشأت الديهي

نشأت الديهي: الأوكتاجون يعكس قوة الدولة المصرية.. ومنظومة متكاملة لإدارة الأزمات

السياحة

سامح سعد: السياحة المصرية تسير في الاتجاه الصحيح رغم التحديات العالمية

نشأت الديهي

نشأت الديهي يهاجم حكم مباراة مصر والأرجنتين: فضيحة تحكيمية حرمت الفراعنة من إنجاز تاريخي

بالصور

تحذير: سبب غير متوقع وراء حدوث الضعف الجنسي عند بعض الرجال

أدوية الكوليسترول يسبب الضعف الجنسي للرجال
أدوية الكوليسترول يسبب الضعف الجنسي للرجال
أدوية الكوليسترول يسبب الضعف الجنسي للرجال

«الكبد الدهني» بوابة الإصابة بنوع خطير من السرطان .. دراسة تكشف العلاقة

كيف يزيد الكبد الدهني من خطورة سرطان القولون؟
كيف يزيد الكبد الدهني من خطورة سرطان القولون؟
كيف يزيد الكبد الدهني من خطورة سرطان القولون؟

تحذير من السالمونيلا .. ماذا يحدث عند تناول الأطفال لـ النودلز سريعة التحضير؟

الأطفال الأكثر تضررًا النودلز وتفشي السالمونيلا
الأطفال الأكثر تضررًا النودلز وتفشي السالمونيلا
الأطفال الأكثر تضررًا النودلز وتفشي السالمونيلا

الحمل والرضاعة .. لماذا ترتفع إصابات سرطان الثدي بين النساء الأصغر سنًا؟

الحمل يحفز إنتاج خلايا مناعية مقاومة للسرطان
الحمل يحفز إنتاج خلايا مناعية مقاومة للسرطان
الحمل يحفز إنتاج خلايا مناعية مقاومة للسرطان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تفعيل بروتوكول كشف الثعابين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : كنت فاكر

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل ينسى الرجل امرأة أحبته بصدق؟ ولماذا يعود بعض الرجال للبحث عن امرأة خسروها؟

المزيد