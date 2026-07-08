الحكم الإنجليزي السابق كلاتنبرج يفجّرها: هدف مصر أمام الأرجنتين صحيح وقرار الـ«VAR» كارثي

شن الحكم الدولي الإنجليزي السابق والخبير التحكيمي بشبكة "FOX Sports"، مارك كلاتنبرج، هجومًا حادًا على الطاقم التحكيمي الذي أدار مواجهة منتخب مصر أمام الأرجنتين في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، منتقدًا قرار إلغاء هدف الفراعنة بعد تدخل تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR).

وكان منتخب مصر قد ودع منافسات كأس العالم 2026 من دور الـ16 بعد خسارته أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2، في مباراة شهدت اعتراضات واسعة على عدد من القرارات التحكيمية، أبرزها إلغاء هدف للفراعنة عقب مراجعة تقنية الفيديو، وهو القرار الذي أثار انتقادات من العديد من نجوم اللعبة والخبراء التحكيميين.

وأكد كلاتنبرج أن اللقطة التي تم على إثرها إلغاء الهدف لا تستوجب العودة إلى تقنية الفيديو من الأساس، مشددًا على أنه لم يشاهد أي مخالفة واضحة تستدعي إلغاء الهدف.

وأوضح الحكم الإنجليزي السابق أن تدخل غرفة الفيديو في مثل هذه الحالات يتعارض مع البروتوكول الذي ينص على مراجعة الأخطاء الواضحة والمؤثرة فقط، معتبرًا أن قرار إلغاء هدف منتخب مصر كان غير مبرر.

وانتقد كلاتنبرج غياب الاتساق في تطبيق معايير تقنية الفيديو خلال منافسات البطولة، مؤكدًا أن الحالات التحكيمية المتشابهة لم تُعامل بالطريقة نفسها، وهو ما أثار الكثير من علامات الاستفهام حول آلية اتخاذ القرارات.

وأشار إلى أن القرارات التقديرية والخلافية التي شهدتها المباراة صبت في مجملها لصالح المنتخب الأرجنتيني، وهو ما أثّر بشكل مباشر على سير اللقاء، وأثار حالة واسعة من الجدل بين المتابعين والخبراء.