نشأت الديهي: الأوكتاجون يعكس قوة الدولة المصرية.. ومنظومة متكاملة لإدارة الأزمات

أكد الإعلامي نشأت الديهي أن زيارته لمقر «الأوكتاجون» كشفت عن مستوى متقدم من الجاهزية والاحترافية التي تتمتع بها مؤسسات الدولة المصرية في إدارة الأزمات ومواجهة التحديات، مشددًا على أن ما شاهده يعكس حجم التطور الذي وصلت إليه منظومة العمل المؤسسي في مصر.

اتخاذ القرار والتعامل الفوري مع المستجدات

وقال الديهي، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم» المذاع على قناة TEN، مساء الثلاثاء، إن «الأوكتاجون» يمثل مركزًا متكاملًا لإدارة الدولة في أوقات الأزمات، وليس مجرد مقر تابع للقوات المسلحة، موضحًا أن مختلف مؤسسات الدولة تعمل من خلال منظومة موحدة تضمن سرعة اتخاذ القرار والتعامل الفوري مع أي مستجدات.

وأشار إلى أن الجولة تضمنت استعراضًا للإمكانات الفنية والبشرية التي تمتلكها الدولة في مجال إدارة الأزمات، مؤكدًا أن مصر تمتلك قدرات متطورة تشمل معدات حديثة، وآليات متقدمة، وكوادر مدربة على أعلى مستوى، إلى جانب منظومة قيادة تعتمد على التخطيط الدقيق والاستعداد المسبق.

تطور الصناعة الوطنية

وأضاف أن من أبرز ما لفت انتباهه وجود معدات متطورة جرى تصنيعها بأيادٍ مصرية، بما يعكس تطور الصناعة الوطنية وقدرتها على إنتاج أحدث التقنيات المستخدمة في مجابهة الأزمات، فضلًا عن التكامل الكامل بين مختلف الأفرع والتخصصات داخل منظومة العمل.

التنسيق والانسجام بين القوات المسلحة والشرطة

واختتم الديهي تصريحاته بالتأكيد على أن التنسيق والانسجام بين القوات المسلحة والشرطة ومختلف مؤسسات الدولة يمثل نموذجًا للعمل الوطني المشترك، ويوجه رسالة طمأنة للمواطنين بأن الدولة تمتلك من الإمكانات والخبرات ما يؤهلها للتعامل بكفاءة مع مختلف الأزمات والظروف الطارئة.