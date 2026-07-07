قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تدين استهداف ناقلة سعودية في مضيق هرمز
جوهر نبيل : التحكيم حرم مصر من مواصلة مشوارها بالمونديال.. ونبني على تجربة كأس العالم
صحف العالم تنصف مصر أمام التحكيم: قرارت مثيرة للجدل تنقذ الأرجنتين.. والفار تجاوز صلاحياته
مصطفى زيكو: العالم بأسره شاهد ما حدث في مواجهة الأرجنتين
مصطفى شوبير يدخل تاريخ كأس العالم بإشادة رسمية من فيفا
عقوبات تصل إلى الحبس 5 سنوات.. ماذا ينتظر من يسيء معاملة كبار السن؟
بعد فوز الأرجنتين.. إعلام إسرائيلي يسلط الضوء على المصمم اليهودي لشعار "التانجو"
بعد موافقة النواب .. ضوابط جديدة لبيع العقارات ومتى تُفرض الضريبة؟
حسن الرداد ينتقد التحكيم بعد خسارة مصر: "هو لازم تساعدوا ميسي يوصل للنهائي؟"
الدرندلي: منتخب مصر اكتسب احترام العالم رغم الخروج من كأس العالم
إعلام إسرائيلي يسلط الضوء على تأهل الأرجنتين الى الدور 8 بمونديال 2026
خبير مناخي يحذر: العالم يواجه موجات حر غير مسبوقة.. وتأثيراتها تتصاعد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نشأت الديهي: الأوكتاجون يعكس قوة الدولة المصرية.. ومنظومة متكاملة لإدارة الأزمات

نشأت الديهي
نشأت الديهي
محمد البدوي

أكد الإعلامي نشأت الديهي أن زيارته لمقر «الأوكتاجون» كشفت عن مستوى متقدم من الجاهزية والاحترافية التي تتمتع بها مؤسسات الدولة المصرية في إدارة الأزمات ومواجهة التحديات، مشددًا على أن ما شاهده يعكس حجم التطور الذي وصلت إليه منظومة العمل المؤسسي في مصر.

اتخاذ القرار والتعامل الفوري مع المستجدات

وقال الديهي، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم» المذاع على قناة TEN، مساء الثلاثاء، إن «الأوكتاجون» يمثل مركزًا متكاملًا لإدارة الدولة في أوقات الأزمات، وليس مجرد مقر تابع للقوات المسلحة، موضحًا أن مختلف مؤسسات الدولة تعمل من خلال منظومة موحدة تضمن سرعة اتخاذ القرار والتعامل الفوري مع أي مستجدات.

وأشار إلى أن الجولة تضمنت استعراضًا للإمكانات الفنية والبشرية التي تمتلكها الدولة في مجال إدارة الأزمات، مؤكدًا أن مصر تمتلك قدرات متطورة تشمل معدات حديثة، وآليات متقدمة، وكوادر مدربة على أعلى مستوى، إلى جانب منظومة قيادة تعتمد على التخطيط الدقيق والاستعداد المسبق.

تطور الصناعة الوطنية

وأضاف أن من أبرز ما لفت انتباهه وجود معدات متطورة جرى تصنيعها بأيادٍ مصرية، بما يعكس تطور الصناعة الوطنية وقدرتها على إنتاج أحدث التقنيات المستخدمة في مجابهة الأزمات، فضلًا عن التكامل الكامل بين مختلف الأفرع والتخصصات داخل منظومة العمل.

التنسيق والانسجام بين القوات المسلحة والشرطة

واختتم الديهي تصريحاته بالتأكيد على أن التنسيق والانسجام بين القوات المسلحة والشرطة ومختلف مؤسسات الدولة يمثل نموذجًا للعمل الوطني المشترك، ويوجه رسالة طمأنة للمواطنين بأن الدولة تمتلك من الإمكانات والخبرات ما يؤهلها للتعامل بكفاءة مع مختلف الأزمات والظروف الطارئة.

الأوكتاجون نشأت الديهي مؤسسات الدولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاهدة مباراة مصر والأرجنتين

حملها الآن.. تردد القناة المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر والأرجنتين

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس جميع المحافظات

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس جميع المحافظات ..اضغط هنا

مباراة مصر والأرجنتين

شاهد مجاناً.. القنوات الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين

منتخب مصر

شاهد مباراة مصر والأرجنتين مجانًا في كأس العالم.. تردد القناة المفتوحة الناقلة

شقق سكنية

طرح أولى شقق الإيجار التمليكي 2026.. السكن بإيجار شهري دون مقدم حجز والتفاصيل الكاملة

منتخب مصر

آخر كلام.. هل تذاع مباراة مصر والأرجنتين على بي إن سبورت المفتوحة؟

الدواجن

حقنة البرد.. تحذير عاجل للمواطنين بشأن الدواجن

فادية عبد الغني

الفنان مباح للجميع.. رد ناري من فادية عبد الغني بعد مشاجرتها مع مواطن.. خاص

ترشيحاتنا

محمد مزيكا

بعد تألقه مع الفريق.. زد يجدد تعاقده مع محمد مزيكا

مصطفي شوبير

مهيب عبد الهادي يدعم مصطفى شوبير: نجم كبير ومن أفضل حراس البطولة

محمد صلاح

صلاح ونجوم منتخب مصر يودعون المونديال بالدموع بعد الخسارة أمام الأرجنتين

بالصور

لعلاج الانتفاخ والغازات .. ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبوب الفحم النشط؟

حبوب الفحم النشط تعالج الانتفاخ والغازات
حبوب الفحم النشط تعالج الانتفاخ والغازات
حبوب الفحم النشط تعالج الانتفاخ والغازات

أورام الدماغ.. ماذا يحدث للنساء عند تناول بعض وسائل منع الحمل الهرمونية؟

وسائل منع الحمل الهرمونية مرتبطة بالإصابة بأورام الدماغ
وسائل منع الحمل الهرمونية مرتبطة بالإصابة بأورام الدماغ
وسائل منع الحمل الهرمونية مرتبطة بالإصابة بأورام الدماغ

دراسة: النوم ساعة إضافية يوميًا يحمي المراهقين من أمراض مزمنة

النوم ليلا يحمي المراهقين من السكري والسمنة
النوم ليلا يحمي المراهقين من السكري والسمنة
النوم ليلا يحمي المراهقين من السكري والسمنة

علاج مناعي جديد يمنح الأمل لمرضى سرطان الدماغ.. نتائج واعدة للقضاء على الأورام العدوانية

علاج مناعي جديد يمنح الأمل لمرضى سرطان الدماغ
علاج مناعي جديد يمنح الأمل لمرضى سرطان الدماغ
علاج مناعي جديد يمنح الأمل لمرضى سرطان الدماغ

فيديو

منتخب مصر

أصوات فلسطينية من القدس تدعم المنتخب المصري: شعب واحد وقلب واحد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تفعيل بروتوكول كشف الثعابين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : كنت فاكر

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل ينسى الرجل امرأة أحبته بصدق؟ ولماذا يعود بعض الرجال للبحث عن امرأة خسروها؟

المزيد