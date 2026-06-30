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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نشأت الديهي بعد رفع قضية حجر عليها : ارفعوا أيديكم عن نوال الدجوي

نشأت الديهي
نشأت الديهي
محمود محسن

كشف الإعلامي نشأت الديهي، عن عتاب تعرض له من أحد الساسة العرب عندما كان في زيارته الأخيرة لتغطية قمة مجموعة السبع في مدينة إيفيان الفرنسية.


وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"،  "الرجل جاء وكلمني وقال ازاي انتوا تسكتوا على هدم نوال الدجوي هذه القيمة والقامة، هل تقبل أن يتم تشويه تاريخ مصر، نوال الدحوي ليست جزء من التعليم في مصر ولكن جزء من تاريخ مصر".

وأضاف "خرجت مئات الآلاف من خريجي مدارس نوال الدجوي، نراها أم التعليم وتجربة لا تقل عن تجربة طه حسين هذه السيدة لم تكن تشيد مباني ولكن كانت تبني عقول، الرجل كان يسترسل وعنده حالة حزن شديد وعينه فيها عتاب ليه تشويه هذه السيدة وهذا التمثال في هذا السن ليه عايزين السيدة تنهي حياتها بهذا الشكل".


وتابع "الرجل قالي أنا متابع ويعتصرني الألم وأنا بسمع اسمها مرتبط بقتل وانت..حار وتشويه كل ده ممكن يحصل خلافات بين ورثة وأحفاد ولكن النقطة المفصلية ان فيه حد يتجرأ ويتخلى عن كل القيم الإنسانية ويتهم ماما نوال انها فقدت قدرتها العقلية ولم تعد جديرة بالأهلية ويرفع عليها قضية حجر".


واستطرد "أنا لم أكن متابع للقضية ولم أكن أهتم بهذه الأمور رغم قلقي على اسم نوال الدجوي لأن أي حاجة أمام القضاء لا نتدخل فيها، ولكن الرجل لما كلمني أيقظ لدي الفكرة وقولت لفريق الاعداد شوفولي القصة وفعلا عرفت أنه تم رفع قضية حجر".


وأكمل "يحزنني أن هذا حدث بقول لكل من يهمه الأمر كله إلا نوال الدجوى ده براند مصري لا يملكه أحد لا يجوز ولا يصح ولا يبرر أن تتهم هذه السيدة العظيمة في قدرتها العقلية أمر يدعو للأسى والألم من يجرؤ على ذلك أحد أحفادها فعل هذا".


كما عرض الديهي، مجموعة من الصور لنوال الدجوي، رائدة التعليم الخاص في مصر أثناء عدد من لقاءاتها مع وزير التعليم العالي وقيامها بعدد المبادرات، معلقًا "هذه سيدة تمثل أم لمئات الألوف ارحموا نوال الدجوي من هذه الصراعات الضيقة والسخيفة إحنا بنهدم قيمة واسم، لا أنظر إلى المؤسسة ولكن التاريخ وبقول يا جماعة أنا أحافظ على هذه القيمة والقامة وهذا التمثال".


وقال "كل القضايا والمشاكل يمكن أن تحل وأي قضية مآلالها للجلوس والحل ولكن ابتعدوا عن اغتيال هذه المرأة الحديدية التي صنعت تاريخًا، ارفعوا أيديكم عن نوال الدجوي عيب وميصحش حرام عليكم أن الست يتم وصمها بأن لديها أزمة عقلية أو أنها فقدت قدرتها العقلية هذه السيدة متقظة الذهن حتى هذه اللحظة وبتروح في زيارات وبتعمل مبادرات خيرية والله عيب وحرام".

 فقدت عقلها


وأكمل "والله العظيم أنا صعبان عليا هذه السيدة وهذا التمثال وهذا التشويه لمصلحة من مفيش حد يستفيد السيدة واقفة أمامنا مع وزير التعليم، فكرة وصفها بأنها فقدت عقلها ارفعوا ايديكم عن نوال الدجوي فهي ليست ملكًا لكم من يحاول أن يهدم هذه القيمة بهذه الممارسات".

الإعلامي نشأت الديهي العرب مدينة إيفيان الفرنسية نوال الدجوي عتاب

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