إعلامي: «آدم وطني» يُحرج الأهلي مُجددًا.. وإمام عاشور «قاعد ساكت بيتفرج»| فيديو

علّق الإعلامي محمد طارق أضا على بيان النادي الأهلي اليوم، والذي أغلق من خلاله الباب أمام نادي كونيا سبور التركي للتعاقد مع إمام عاشور بالتأكيد على أن اللاعب ليس للبيع في الوقت الحالي.

وقال محمد أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، إمام عاشور حديث الساعة في الشارع المصري، والحديث يدور حول استمراره في الأهلي أو الرحيل عن النادي»، مضيفًا أن «الأهلي ردّ على كونيا سبور بشكل قاطع بأن إمام عاشور ليس للبيع».

وتابع قائلًا: «الأهلي سبق وأن حذر إمام عاشور من التعامل مع آدم وطني، وآدم وطني اليوم أحرج الأهلي بتصريحاته بعد رفض الأهلي بيع إمام عاشور».

وأضاف “أضا” تعليقًا على تصريحات آدم وطني، «إمام عاشور قاعد ساكت بيتفرج على الأهلي وآدم وطني».