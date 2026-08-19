عبدالناصر محمد: بيزيرا سيعود قريبًا إلى مصر .. وينتظم في تدريبات الزمالك

كشف عبدالناصر محمد، مدير الكرة بنادي عبدالناصر محمدعبدالناصر محمدعبدالناصر محمد، عن آخر تطورات أزمة البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، وموعد عودته إلى القاهرة.

وقال عبدالناصر محمد في حفل ذا بيست ، على هامش تكريمه في حفل The Best 11 Players Awards 2026 لجمعية اللاعبين المحترفين لاختيار أفضل عناصر الدوري المصري عن الموسم الماضي: «بيزيرا سيكون قريبًا في مصر ويعود إلى تدريبات الزمالك».

وكان بيزيرا قد غاب عن تدريبات الزمالك خلال الفترة الماضية، وسط أزمة مع إدارة النادي بشأن مستقبله، بعدما تمسك الزمالك باستمرار اللاعب ورفض مناقشة العروض المقدمة لضمه.

وتأتي تصريحات عبدالناصر محمد لتشير إلى اقتراب انتهاء أزمة اللاعب وعودته إلى القاهرة، خاصة أن تقارير سابقة كانت قد أكدت إبلاغ بيزيرا قائد الزمالك عمر جابر بنيته العودة إلى مصر خلال أيام.