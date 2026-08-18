تريزيجيه يكشف سر رحيله عن الأهلي: مفيش سبب وأنا هفضل ابن النادي

كشف محمود حسن تريزيجيه، لاعب الأهلي السابق والرياض السعودي، عن سبب رحيله عن القلعة الحمراء وانتقاله إلى الدوري السعودي، مؤكدًا أن الأمر لا يرتبط بأي خلافات، وأن علاقته بالنادي الأهلي ستظل قوية.

وقال تريزيجيه في على هامش حفل ذا بيست، على هامش تكريمه في حفل The Best 11 Players Awards 2026 الذي نظمته جمعية اللاعبين المحترفين المصرية لاختيار أفضل عناصر الدوري المصري عن الموسم الماضي: «مفيش سبب، وأنا هفضل ابن النادي الأهلي».

وكان تريزيجيه قد أنهى ارتباطه بالأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية، قبل الانتقال إلى صفوف نادي الرياض السعودي في صفقة انتقال حر.

وجاء تكريم تريزيجيه خلال حفل جمعية اللاعبين المحترفين المصرية، الذي أقيم مساء الثلاثاء 18 أغسطس، وشهد اختيار وتكريم أفضل 11 لاعبًا في الدوري المصري عن موسم 2025-2026، مع وجود تريزيجيه ضمن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في خط الهجوم.

ويخوض تريزيجيه حاليًا تجربة جديدة مع الرياض في الدوري السعودي، بعدما بدأ مسيرته من قطاع الناشئين بالنادي الأهلي قبل أن يخوض رحلة احترافية طويلة في أوروبا، ثم يعود إلى الأهلي، قبل الانتقال مجددًا إلى الدوري السعودي.