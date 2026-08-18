بويول: برشلونة أصبح أقوى بصفقة رودري وريال مدريد قادر على المنافسة مع مورينيو

تحدث كارلوس بويول، قائد برشلونة السابق، عن تولي جوزيه مورينيو قيادة ريال مدريد في الموسم الجديد 2026/2027، مشيدًا بقدرات المدرب البرتغالي وخبراته الكبيرة.

وأكد بويول أن ريال مدريد قادر على تقديم موسم قوي مع مورينيو، لكنه شدد على امتلاك برشلونة فريقًا مميزًا يمكنه المنافسة بقوة.

كما أشاد بويول بتعاقد برشلونة مع رودري حتى عام 2030، مؤكدًا أن اللاعب من أفضل لاعبي الوسط في العالم، وأنه سيمنح الفريق توازنًا أكبر وقدرة على التحكم في إيقاع المباريات.

وعن أسلوب هانز فليك، أبدى بويول إعجابه بالاعتماد على خط دفاع متقدم، لكنه شدد على ضرورة وجود ضغط جماعي على حامل الكرة لتجنب استغلال المنافس للمساحات.