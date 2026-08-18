اتحاد الكرة يوجه الشكر للجهاز الفني لمنتخب الكرة النسائية

وافق مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم على توجيه الشكر للجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة القدم النسائية.

كما وافق المجلس على تشكيل لجنة تضم وليد درويش وإيناس مظهر، عضوي مجلس الإدارة، وشوقي غريب، المدير الفني للاتحاد، لإعداد خطة إستراتيجية طويلة المدى لكرة القدم النسائية، تتضمن برنامجًا مستدامًا لبناء أجيال جديدة من الناشئات والفتيات، وتوسيع قاعدة الممارسة واكتشاف المواهب وتأهيلها.

وتتضمن الخطة الاستفادة من مشروع المواهب TDS التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، بما يسهم في اكتشاف ورعاية المواهب الواعدة وبناء منتخبات وطنية للكرة النسائية على أسس علمية وفنية مستدامة.