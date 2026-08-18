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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تكريم الحكمة الدولية شاهندا المغربي بعد تآلقها في بطولة كأس الأمم الأفريقية للسيدات

شاهندا المغربي
شاهندا المغربي
حسام الحارتي

قررت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عصام عبّدالفتاح، تكريم الحكمة الدولية، شاهندا المغربي، نظراً للمستوى المتميز والمشرف، الذي قدمته في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية للسيدات، والتي أقيمت بين منتخبي الكاميرون ومالاوي .

ومن المقرر أن يقام حفل التكريم على هامش معسكر الحكمات، الذي تقيمه لجنة الحكام الرئيسية.

شاهندا المغربي.. سفيرة فوق العادة للتحكيم المصري في المحافل القارية والعالمية
 

في خطوة جديدة تعكس تطور حضور الكوادر النسائية في مجال التحكيم، تواصل الحكمة المصرية شاهندا المغربي تمثيل التحكيم المصري في المحافل الكروية، بعدما نجحت في فرض اسمها بين أبرز العناصر التحكيمية، لتصبح واحدة من الوجوه التي تحمل راية مصر في المنافسات الدولية.

السيرة الذاتية

شاهندا سعد علي المغربي، الاسم بالكامل للحكمة الدولية المصرية، من مواليد مدينة الإسكندرية 14 ديسمبر 1991، بدأت مسيرتها التحكيمية عام 2014، حتى تدرجت في سلك التحكيم ونالت الشارة الدولية عام 2017 لتمثل بلادها في أهم وأبرز المحافل الخارجية، كما تعتبر أول حكمة مصرية تدير مباريات الدوري الممتاز للرجال كحكم ساحة.


 

الصعيد القاري

وعلى الصعيد القاري، مثلت شاهندا المغربي بلادها في دوري أبطال أفريقيا للسيدات، منذ انطلاق البطولة، وشاركت في 6 نسخ منها، وفي كأس الأمم الأفريقية للسيدات نسخ: 2022 | 2024 | 2026، وفي الأخيرة أدارت 6 مباريات، منها نهائي البطولة، بين الكاميرون ومالي، كأول حكمة مصرية وعربية تدير هذه المواجهة.

تمثيل مصر في مونديال العالم للسيدات

وواصلت شاهندا المغربي تألقها على المستوى الدولي، لتنال تمثيل مصر في مونديال العالم للسيدات، تحت 20 عاماً في كولومبيا، حيث أدارت 4 مباريات، أبرزها مواجهة تحديد المركز الثالث، والتي أقيمت بين أمريكا وهولندا.

كما اختارها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ضمن حكام العرب وأفريقيا في القائمة النهائية لمونديال العالم المقبل للسيدات، تحت 17 عاماً، والذي سيقام خلال الفترة من 17 أكتوبر وحتى 7 نوفمبر المقبلين في المغرب.

لجنة الحكام الرئيسية الاتحاد المصري لكرة القدم عصام عبّدالفتاح شاهندا المغربي كأس الأمم الأفريقية للسيدات

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