اتحاد الكرة يعتمد برنامج إعداد منتخب مصر لكرة الصالات

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برنامج إعداد منتخب مصر لكرة الصالات، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة الصالات.

ويتضمن البرنامج خوض المنتخب عددًا من المباريات الودية أمام منتخبي الجزائر وزامبيا، ضمن خطة الجهاز الفني لرفع جاهزية اللاعبين قبل انطلاق منافسات البطولة.

ويهدف الاتحاد المصري لكرة القدم من خلال البرنامج إلى توفير أفضل إعداد ممكن للمنتخب، عبر خوض مواجهات قوية تمنح اللاعبين فرصة الاحتكاك بمنتخبات ذات مستوى مميز، والوصول إلى أعلى درجات الجاهزية الفنية والبدنية قبل البطولة.