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مباراة القمة بصافرة إسبانية.. الساعات الأخيرة تحسم حكام الأهلي والزمالك
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

مباراة القمة بصافرة إسبانية.. الساعات الأخيرة تحسم حكام الأهلي والزمالك

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
محمود أحمد

تتجه لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة عصام عبد الفتاح إلى إسناد مباراة الأهلي والزمالك المقبلة إلى طاقم تحكيم إسباني في ظل الاستعدادات المكثفة للمواجهة المرتقبة بين قطبي الكرة المصرية والمقرر إقامتها يوم 11 أكتوبر الجاري على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتشهد الساعات الحالية تحركات مكثفة من جانب لجنة الحكام لحسم هوية الطاقم الأجنبي المكلف بإدارة القمة بعد الاستقرار بشكل كبير على الاستعانة بحكام من أوروبا مع بروز الخيار الإسباني باعتباره الأقرب حتى الآن في انتظار الانتهاء من الترتيبات الخاصة بالسفر والإقامة والإعلان الرسمي عن الطاقم.

طاقم إسباني الأقرب لإدارة القمة

وتبحث لجنة الحكام منذ فترة عن طاقم أوروبي يمتلك الخبرة اللازمة لإدارة واحدة من أكثر مباريات الدوري المصري جماهيرية وحساسية خاصة أن مواجهة الأهلي والزمالك تحظى باهتمام استثنائي سواء على المستوى الجماهيري أو الإعلامي.

وشهدت الساعات الماضية دراسة أكثر من اسم وطاقم تحكيمي من الدوريات الأوروبية الكبرى قبل أن يتجه الاختيار بصورة أكبر نحو طاقم إسباني في ظل صعوبة استقدام بعض الأسماء الأخرى بسبب ارتباطها بالمنافسات الأوروبية خلال الفترة نفسها.

وتعمل اللجنة حاليًا على استكمال التفاصيل الخاصة بالطاقم المرشح وعلى رأسها حجوزات الطيران والإقامة إلى جانب تحديد مواعيد الوصول إلى القاهرة والمغادرة عقب انتهاء المباراة تمهيدًا للإعلان عن الطاقم بصورة رسمية خلال الساعات المقبلة.

الأهلي طلب حكام النخبة في أوروبا

وكان الأهلي قد تقدم بطلب رسمي إلى رابطة الأندية والاتحاد المصري لكرة القدم طالب خلاله بالاستعانة بطاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباراته أمام الزمالك.

وحدد النادي في طلبه مواصفات الطاقم الذي يرغب في إسناد المباراة إليه إذ اشترط أن يكون من حكام النخبة في إحدى الدول التابعة للدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى في ظل أهمية المباراة وحساسيتها.

وجاء طلب الأهلي ليضع لجنة الحكام أمام مهمة خاصة إذ لم يكن المطلوب مجرد استقدام طاقم أجنبي وإنما البحث عن أسماء تتمتع بمستوى فني وخبرة في إدارة المباريات الكبرى بما يتناسب مع طبيعة القمة المصرية.

دوري أبطال أوروبا يعرقل المهمة

وواجهت لجنة الحكام خلال الأيام الماضية صعوبة في تنفيذ المهمة بالشكل المطلوب بسبب ارتباط عدد كبير من حكام النخبة في الدوريات الأوروبية الكبرى بإدارة مباريات الجولة المقبلة من دوري أبطال أوروبا.

وتقام مباريات الجولة الأوروبية يومي 13 و14 أكتوبر بعد أيام قليلة من موعد قمة الأهلي والزمالك وهو ما جعل عددًا من الحكام المرشحين غير متاحين سواء بسبب ارتباطاتهم بالمباريات الأوروبية أو الاستعدادات الخاصة بها.

ودفعت هذه الظروف لجنة الحكام إلى توسيع دائرة البحث بين عدد من الطواقم الأوروبية مع دراسة المواعيد المتاحة وإمكانية سفر الحكام إلى القاهرة قبل أن تشهد الساعات الأخيرة انفراجة في المفاوضات والترتيبات الخاصة بالطاقم المرشح.

ترتيبات السفر تحسم الإعلان

ولا يتوقف حسم الملف على اختيار أسماء الحكام فقط إذ تواصل لجنة الحكام العمل على التفاصيل التنظيمية الخاصة بالطاقم الإسباني المرشح بما يشمل حجز تذاكر الطيران وتحديد مقر الإقامة ومواعيد الوصول إلى القاهرة بالإضافة إلى ترتيبات العودة بعد انتهاء المباراة.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن الطاقم بمجرد الانتهاء من هذه الإجراءات خاصة أن اتحاد الكرة يسعى إلى غلق الملف مبكرًا قبل موعد القمة حتى يحصل الحكام على الوقت المناسب للاستعداد للمواجهة.

قمة الأهلي والزمالك تفرض حكامًا أصحاب خبرات

وتأتي الاستعانة بطاقم أوروبي في ظل الطبيعة الخاصة لمباريات الأهلي والزمالك التي تفرض ضغوطًا كبيرة على طاقم التحكيم بسبب قوة المنافسة وحساسية القرارات خلال المباراة.

وتسعى لجنة الحكام إلى اختيار طاقم قادر على التعامل مع تفاصيل المواجهة خصوصًا القرارات المؤثرة التي قد تظهر خلال الـ90 دقيقة إلى جانب القدرة على إدارة الأجواء الجماهيرية والإعلامية المصاحبة للكلاسيكو المصري.

وتترقب جماهير الأهلي والزمالك الإعلان الرسمي عن الطاقم في الوقت الذي تشير فيه التطورات الحالية إلى أن الاختيار الإسباني أصبح الأقرب لإدارة القمة بعدما نجحت لجنة الحكام في تجاوز جزء كبير من العقبات التي أخرت حسم ملف التحكيم الأجنبي خلال الأيام الماضية.

وتقام القمة بين الأهلي والزمالك يوم 11 أكتوبر على استاد القاهرة الدولي في مواجهة ينتظر أن تحظى بمتابعة جماهيرية وإعلامية واسعة فيما أصبح ملف الطاقم الإسباني أحد أبرز التفاصيل التي تسبق المباراة المرتقبة.

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