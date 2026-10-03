الزمالك ينهي أزمة البرتغالي فيتور بيريرا بعد شكواه ضد النادي

نجح مسؤولو نادي الزمالك في إنهاء أزمة مستحقات البرتغالي فيتور بيريرا، مدرب حراس مرمى الفريق السابق، بعد التوصل إلى اتفاق ودي بشأن مستحقاته المتأخرة لدى القلعة البيضاء.

وكشف مصدر داخل الزمالك أن النادي قام بسداد مستحقات المدرب البرتغالي، والتي كانت تقدر بنحو 40 ألف دولار، ليتم بذلك غلق الملف الذي شهد تقدم بيريرا بشكوى ضد النادي خلال الفترة الماضية.

وأوضح المصدر أن إدارة الزمالك حرصت على تسوية الأزمة بشكل ودي، في إطار تحركات النادي لإنهاء الملفات المالية الخاصة بالمدربين واللاعبين السابقين.

ويأتي ذلك بعد نجاح الزمالك أيضًا في تسوية مستحقات فابيو نونو، محلل الأداء السابق بالفريق، خلال الفترة الأخيرة، ضمن خطة النادي لإنهاء الأزمات المتعلقة بالمستحقات المتأخرة.

كما سبق للزمالك سداد الدفعة الثانية من مستحقات الفلسطيني عمر فرج، مهاجم الفريق السابق، وفقًا للجدولة المتفق عليها بين الطرفين.

وتواصل إدارة الزمالك تحركاتها لغلق باقي الملفات المالية، حيث تستعد خلال الأيام المقبلة لسداد دفعة من مستحقات الثنائي التونسي فرجاني ساسي والبنيني سامسون أكينيولا، في ظل حلول موعد استحقاق دفعة جديدة لهما خلال شهر أكتوبر الجاري.