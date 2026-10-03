قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من التحصينات لدعم الصادرات.. أبرز 10 تحركات لـ«الزراعة» خلال أسبوع
رئيس الوزراء مهنئا الرئيس السيسي بذكرى نصر أكتوبر: نُجدد العهد على مواصلة البناء والتنمية
ندبولي مهنئا وزير الدفاع بذكرى نصر أكتوبر: المناسبة تجسد صلابة القوات المسلحة في تجاوز التحديات
ترامب: سنملأ قريبا مخزوننا الاستراتيجي من النفط دون أي تكلفة
ترامب: إيران في وضع صعب للغاية.. ولا تبلي بلاء حسنا في المفاوضات
كيف تجعل دعاءك مستجابا؟.. بهذا العمل يفك الله كربك ويقضي كل حوائجك
الدفاع المدني السعودي: سقوط مقذوف معاد على مدرسة في "نجران"
فلوس بتترمي في الأرض.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن شراء اللاعبين
الرئيس السيسي يفتتح منتدى "العلمين - إفريقيا للأعمال"
تطبيق إلكتروني لتمكين المزارعين من معرفة مواعيد مناوبات الري.. آخر التطورات
وصول الرئيس السيسي إلى مقر منتدى «العلمين - أفريقيا للأعمال»
جامعة القاهرة: منح العلاوة التشجيعية لـ997 عاملا بالكادر العام والمهن الطبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك ينهي أزمة البرتغالي فيتور بيريرا بعد شكواه ضد النادي

فيتور بيريرا
فيتور بيريرا
إسراء أشرف

نجح مسؤولو نادي الزمالك في إنهاء أزمة مستحقات البرتغالي فيتور بيريرا، مدرب حراس مرمى الفريق السابق، بعد التوصل إلى اتفاق ودي بشأن مستحقاته المتأخرة لدى القلعة البيضاء.

وكشف مصدر داخل الزمالك أن النادي قام بسداد مستحقات المدرب البرتغالي، والتي كانت تقدر بنحو 40 ألف دولار، ليتم بذلك غلق الملف الذي شهد تقدم بيريرا بشكوى ضد النادي خلال الفترة الماضية.

وأوضح المصدر أن إدارة الزمالك حرصت على تسوية الأزمة بشكل ودي، في إطار تحركات النادي لإنهاء الملفات المالية الخاصة بالمدربين واللاعبين السابقين.

ويأتي ذلك بعد نجاح الزمالك أيضًا في تسوية مستحقات فابيو نونو، محلل الأداء السابق بالفريق، خلال الفترة الأخيرة، ضمن خطة النادي لإنهاء الأزمات المتعلقة بالمستحقات المتأخرة.

كما سبق للزمالك سداد الدفعة الثانية من مستحقات الفلسطيني عمر فرج، مهاجم الفريق السابق، وفقًا للجدولة المتفق عليها بين الطرفين.

وتواصل إدارة الزمالك تحركاتها لغلق باقي الملفات المالية، حيث تستعد خلال الأيام المقبلة لسداد دفعة من مستحقات الثنائي التونسي فرجاني ساسي والبنيني سامسون أكينيولا، في ظل حلول موعد استحقاق دفعة جديدة لهما خلال شهر أكتوبر الجاري.

الزمالك نادي الزمالك اخبار الزمالك فيتور بيريرا مستحقات فيتور بيريرا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

راوتر

الراوتر القديم مش خردة.. 5 استخدامات ستدهشك داخل المنزل

بريطانيا والإمارات

الإمارات تهدد بريطانيا بسبب نادي مانشستر سيتي .. ما أسباب الأزمة؟

آبي أحمد

إثيوبيا على حافة الانفجار.. أول تصريح من قائد جبهة تيجراي بعد اندلاع الحرب ضد آبي أحمد

الإسكان

الإسكان: إتاحة كراسة شروط الطرح التكميلي لوحدات R3 وR5 الثلاثاء.. والحجز 10 أكتوبر

تيجراي

إثيوبيا.. أكثر من 50 قتيلا خلال 3 أيام جنوب تيجراي

محمد رمضان

بعد شراء أرض مديرية أمن الجيزة.. هل يطوّر محمد رمضان المسجد الملاصق؟

فلاي دبي

أوقفته عُمان عن العمل .. تفاصيل مثيرة وجديدة بشأن مساعد طيار فلاي دبي

فلاي دبي

مفاجأة صادمة.. عُمان منعت مساعد طيار فلاي دبي من القيادة بسبب مخاوف من التطرف

ترشيحاتنا

معرض دمنهور للكتاب

الهوية المصرية في العصر الرقمي.. تحديات الواقع ورهانات المستقبل في معرض دمنهور للكتاب

فعاليات ثقافية وفنية

صالون الثقافة الجماهيرية بالإسماعيلية يناقش دور الأدب في تشكيل الوجدان الشعبي وتوثيق التاريخ

فعاليات ثقافية وفنية

بمشاركة 50 موهبة.. تدريبات "ابدأ حلمك" تتواصل بشمال سيناء

بالصور

المشير أحمد إسماعيل.. الرجل الذي قاد جيش مصر في حرب أكتوبر| بروفايل

المشير أحمد إسماعيل
المشير أحمد إسماعيل
المشير أحمد إسماعيل

السادات.. ثعلب السياسة وقائد معركة العبور| فيديو وصور

الرئيس الراحل محمد أنور السادات
الرئيس الراحل محمد أنور السادات
الرئيس الراحل محمد أنور السادات

الواي فاي بطيء بالليل؟.. 6 أسباب ممكن تكون وراء ضعف الإنترنت

الواي فاي بطيء بالليل؟ 6 أسباب ممكن تكون وراء ضعف الإنترنت
الواي فاي بطيء بالليل؟ 6 أسباب ممكن تكون وراء ضعف الإنترنت
الواي فاي بطيء بالليل؟ 6 أسباب ممكن تكون وراء ضعف الإنترنت

قبل ما تحولي فلوس على إنستاباي.. 6 حاجات لازم تتأكدي منها

قبل ما تحولي فلوس على إنستاباي.. 6 حاجات لازم تتأكدي منها
قبل ما تحولي فلوس على إنستاباي.. 6 حاجات لازم تتأكدي منها
قبل ما تحولي فلوس على إنستاباي.. 6 حاجات لازم تتأكدي منها

فيديو

المشير أحمد إسماعيل

المشير أحمد إسماعيل.. الرجل الذي قاد جيش مصر في حرب أكتوبر| بروفايل

الرئيس الراحل محمد أنور السادات

السادات.. ثعلب السياسة وقائد معركة العبور| فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد