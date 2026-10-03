بدر عبدالعاطي: منتدى العلمين يستهدف بناء شراكات مستدامة بين دول أفريقيا

قال وزير الخارجية بدر عبدالعاطي، إننا ندشن اليوم منصة جديدة للحوار الأفريقي، متابعا: منتدى “العلمين - أفريقيا للأعمال” يمثل منصة فريدة من نوعها لتعزيز الاستثمار والتنمية والتجارة في القارة.

وأضاف خلال كلمته بافتتاح منتدى “العلمين - أفريقيا للأعمال”، أن المنتدى يهدف إلى بناء شراكات مستدامة بين دول القارة.

وشدد على أن مشروع سد جوليوس نيريري يمثل شاهدا على ما يمكن للقارة الأفريقية تحقيقه.

ولفت إلى أن برنامج المنتدى يجمع بين الإرادة السياسية والخبرة الاقتصادية، والمنتدى يوفر مساحة لتحقيق التكامل الاقتصادي.