وزير الخارجية : ندشن اليوم منصة جديدة للحوار الأفريقي وفرص التعاون

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن منتدى «العلمين - أفريقيا للأعمال» يشهد اليوم تدشين منصة جديدة للحوار الأفريقي.

وأوضح عبد العاطي، خلال فعاليات المنتدى، أن المنصة الجديدة تستهدف توفير مساحة مستدامة للحوار والنقاش حول القضايا والملفات التي تهم دول القارة الأفريقية، وتعزيز التواصل بين مختلف الأطراف المعنية بالتعاون الأفريقي.

وأضاف أن تدشين المنصة يأتي في إطار دعم الحوار بين الدول الأفريقية، وفتح المجال أمام تبادل الرؤى والأفكار بشأن فرص التعاون، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

وأشار وزير الخارجية إلى أهمية استمرار الحوار بين الحكومات ومؤسسات التمويل والقطاع الخاص ومجتمع الأعمال، بما يساهم في طرح التحديات ومناقشة الفرص المتاحة أمام دول القارة.

ويأتي تدشين المنصة الجديدة ضمن فعاليات منتدى «العلمين - أفريقيا للأعمال»، الذي يناقش عددًا من الملفات المرتبطة بالتعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والدول الأفريقية، وسبل تعزيز الشراكات داخل القارة.