تحرك جديد من زيزو ضد الزمالك.. ماذا يفعل اللاعب لحسم أزمة مستحقاته؟

يتجه أحمد مصطفى زيزو لاعب الأهلي الحالي إلى اتخاذ خطوات جديدة في أزمته مع نادي الزمالك على خلفية المستحقات المالية التي يطالب بها اللاعب عن فترة وجوده داخل القلعة البيضاء في الوقت الذي تقترب فيه القضية من محطة حاسمة أمام لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم.

ولا يبدو أن ملف زيزو والزمالك في طريقه إلى الإغلاق خلال الفترة المقبلة بعدما تمسك اللاعب بموقفه بشأن الحصول على مستحقاته المالية التي يرى أنها ما زالت عالقة لدى ناديه السابق بينما بدأ الجانب القانوني للاعب في تجهيز تحركاته للمرحلة التالية حال عدم انتهاء النزاع على المستوى المحلي.

زيزو يترقب قرار لجنة الاستئناف

ويضع زيزو حاليًا قرار لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم ضمن أهم المحطات في مسار القضية باعتبار أن القرار المنتظر سيحدد إلى حد كبير الخطوة القانونية التالية للاعب.

وتنظر لجنة الاستئناف الملف في الوقت الحالي بينما يترقب اللاعب ومحاموه ما ستسفر عنه الإجراءات المحلية قبل تحديد الموقف النهائي من التصعيد خارج مصر.

ويتمثل السيناريو المطروح أمام زيزو في مواصلة الإجراءات القانونية على المستوى الدولي وتحديدًا اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية «كاس» حال عدم الوصول إلى نتيجة تنهي النزاع خلال مراحل التقاضي المحلية.

محامي زيزو يبدأ تجهيز الخطوة الدولية

وفي تطور جديد بدأ أشرف عبد العزيز المستشار القانوني لزيزو التحرك مبكرًا استعدادًا للمرحلة المقبلة حيث يتواجد في سويسرا من أجل الترتيب للإجراءات المرتبطة بإمكانية اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية.

ولا يعني التحرك القانوني في سويسرا أن القضية انتقلت بالفعل إلى «كاس» إذ لا تزال هناك إجراءات محلية قائمة أمام لجنة الاستئناف لكن وجود المستشار القانوني هناك يأتي ضمن الاستعداد للخطوة التالية في حال احتاج اللاعب إلى استكمال النزاع أمام الجهات الرياضية الدولية.

ويترقب الطرف القانوني لزيزو القرار المحلي أولًا قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن تقديم الملف إلى المحكمة الرياضية الدولية وهو ما يجعل المرحلة المقبلة مرتبطة بشكل مباشر بما ستنتهي إليه لجنة الاستئناف.

زيزو لا يغلق ملف الزمالك

وعلى مستوى اللاعب لم يتغير موقف زيزو بشأن المستحقات التي يطالب بها من ناديه السابق إذ ترك ملف القضية لوالده ومستشاره القانوني من أجل متابعة التفاصيل والإجراءات دون الدخول في تحركات مباشرة خلال المرحلة الحالية.

ويتمسك اللاعب بالحصول على كامل المبالغ التي يرى أنها مستحقة له والتي تتجاوز وفق تقديرات الجانب المقرب منه حاجز 82 مليون جنيه.

ويؤكد المقربون من زيزو أن تفويض والده ومحاميه بمتابعة القضية لا يعني تراجع اللاعب عن مطالبه وإنما يأتي في إطار ترك الملف لأصحاب الاختصاص خصوصًا أن القضية أصبحت مرتبطة بإجراءات قانونية وقرارات تصدر عن جهات مختصة.

من الأهلي إلى «كاس».. مسار مختلف لأزمة زيزو

وتعود جذور الأزمة إلى الفترة التي سبقت انتقال زيزو إلى الأهلي بعدما انتهى تعاقده مع الزمالك لينتقل إلى صفوف القلعة الحمراء في 6 يونيو 2025 في واحدة من أبرز صفقات الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة.

ومنذ ذلك الوقت لم يتوقف الجدل حول ملف مستحقات اللاعب لدى الزمالك قبل أن ينتقل النزاع إلى المسار القانوني داخل الاتحاد المصري لكرة القدم.

والآن باتت القضية أمام مرحلة أكثر حساسية في ظل استعداد الجانب القانوني للاعب للتعامل مع أكثر من سيناريو بداية من قرار لجنة الاستئناف وصولًا إلى إمكانية التصعيد أمام المحكمة الرياضية الدولية.

ويعني ذلك أن الساعات أو الأيام المقبلة قد تشهد تحديد الاتجاه الذي ستسلكه القضية سواء انتهت عند حدود الإجراءات المحلية أو انتقلت إلى مستوى دولي.

ماذا ينتظر زيزو بعد قرار الاستئناف؟

وتتوقف الخطوة المقبلة بشكل أساسي على مضمون قرار لجنة الاستئناف إذ سيقوم الجانب القانوني لزيزو بدراسة القرار قبل تحديد المسار المناسب للتعامل معه.

وفي حال عدم انتهاء النزاع بصورة ترضي اللاعب يبقى خيار التصعيد أمام «كاس» مطروحًا بقوة خاصة أن المستشار القانوني بدأ بالفعل في تجهيز التحركات اللازمة لهذه المرحلة.

وفي المقابل يظل موقف الزمالك من القضية عنصرًا أساسيًا في تحديد مسارها خصوصًا أن النزاع يتعلق بمستحقات مالية عن فترة اللاعب داخل النادي وما يرتبط بها من حقوق والتزامات تعاقدية.