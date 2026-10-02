مش هيكون أغلى من زيزو.. هل يرحل أحمد فتوح عن الزمالك؟

كشف الإعلامي كريم رمزي عن موقف أحمد فتوح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من الرحيل عن القلعة البيضاء، في ظل العرض المقدم له من نادي أهلي بنغازي الليبي، للحصول على خدماته خلال الفترة المقبلة.

وقال كريم رمزي، خلال تصريحات تلفزيونية عبر برنامجه على قناة «أون سبورت»، إن أحمد فتوح لا يرغب في الرحيل عن الزمالك، لكنه يشعر بالسعادة تجاه العرض المالي المقدم من أهلي بنغازي، والذي قد تصل قيمته إلى 2.5 مليون دولار خلال موسمين.

وأوضح أن القيمة المالية المعروضة على اللاعب قد تدفعه للمطالبة بالحصول على مقابل مادي مرتفع في حال تجديد عقده مع الزمالك، مشيرًا إلى أن فتوح قد يطلب ما بين 60 و70 مليون جنيه في الموسم الواحد.

وأضاف رمزي أن الظروف المالية التي مر بها اللاعب خلال الفترة الماضية قد تكون من العوامل التي تدفعه للتفكير في العرض الليبي، في ظل الفارق المحتمل بين المقابل المالي الذي يحصل عليه حاليًا والعرض المقدم له.

مسؤول بالزمالك يعلق على احتمالية رحيل فتوح مجانًا

وتطرق كريم رمزي إلى موقف إدارة الزمالك من احتمالية رحيل أحمد فتوح في يناير المقبل، دون تحقيق استفادة مالية من انتقاله، موضحًا أنه تواصل مع مسؤولين داخل النادي للاستفسار عن هذا السيناريو.

وأشار إلى أن رد أحد مسؤولي الزمالك جاء كالتالي: «لو فتوح عايز يمشي بالطريقة دي مش هيبقى أهم أو أغلى من زيزو».

وتأتي هذه التصريحات في ظل ترقب موقف أحمد فتوح النهائي من العرض الليبي، وما ستسفر عنه المفاوضات بشأن مستقبله مع الزمالك، سواء بالاستمرار وتجديد عقده أو خوض تجربة احترافية جديدة.