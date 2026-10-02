إيهاب الكومي: أيام أحمد فتوح معدودة في الزمالك

أكد الإعلامي إيهاب الكومي، أن أيام أحمد فتوح، لاعب الزمالك، باتت معدودة مع القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة، في ظل تلقيه عرضًا مغريًا من أهلي طرابلس الليبي.



وقال إيهاب الكومي، خلال برنامجه «الماتش» على قناة «صدى البلد»: «قلت إن فتوح أيامه أصبحت معدودة في الزمالك، وكان هناك اهتمام من جانب بيراميدز والأهلي، لكن الآن هناك اهتمام من جانب أهلي بني غازي الليبي».



وأضاف: «العرض المقدم يحصل بمقتضاه فتوح على مليون ونصف المليون دولار في الموسم الأول، ومليوني دولار في الموسم الثاني، إلى جانب الأموال التي سيحصل عليها نادي الزمالك».



وأتم: «بنسبة كبيرة، فتوح خارج الزمالك في الموسم المقبل».