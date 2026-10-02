100 دعاء للمتوفى يوم الجمعة .. اللهم اغفر له وعافه واعف عنه

الدعاء للمتوفي يوم الجمعة، أكد الكثير من الفقهاء أن صلاح الابناء مسئولية كبيرة تقع في المقام الأول على والديهم خاصة بعد مماتهم، الأمر الذي يظهر أثره في الدينا وبعد مماتهم يدعون لهم وينيرون قبرهم ويتصدقون على ارواحهم، 100 دعاء للمتوفي فيما يلي.

الدعاء للمتوفي يوم الجمعة

- اللهم اغفر له وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.

- اللهمّ لا نزكّيه عليك، ولكنّا نحسبه أنّه آمن وعمل صالحًا، فاجعل له جنّتين ذواتي أفنان، بحقّ قولك: «ولمن خاف مقام ربّه جنّتان.

بسم الله أصبحنا وأمسينا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وأنّ الجنة حق والنار حقّ، وأنّ الساعة آتية لا ريب فيها، وأنّ الله يبعث مَن في القبور. يارب في يوم الجمعة وعدت عبادك بقبول دعواتهم .. سأدعو لقلب قريب مِن قلبي، اللهم ارزقه ما يريد وارزق قلبه ما يريد واجعله لك كما تريد، اللّهم قدر له ذلك قبل أن تأذن شمس الجمعة بالمغيب.

اللهم اكشف عني كل بلوى، يا عالِم كل خفية، يا صارف كل بليّة، أغثني، أغثني، أدعوك يا رب دعاء من اشتدت به فاقته، وضعُفت قوته، وقلت حيلته، دعاء الغريق المضطر، اللهم ارحمني و أغثني، والطف بي، وتداركني بإغاثتك، اللهم بك ملاذي، اللهم أتوسل إليك باسمك الواحد، والفرد الصمد، وباسمك العظيم فرج عني ما أمسيت فيه، وأصبحت فيه، حتى لا يخامر خاطري أوهامي غبار الخوف من غيرك، ولا يشغلني أثر الرجاء من سواك، أجرني، أجرني، أجرني، يا الله، اللهم يا كاشف الغم والهموم، ومفرج الكرب العظيم، ويا من إذا أراد شيئًا يقول له: كُن فيكون، رباه رباه أحاطت بي الذنوب والمعاصي، فلا أجد الرحمة والعناية من غيرك، فأمدني بها.

-اللهمّ إنّه صبر على البلاء فلم يجزع، فامنحه درجة الصّابرين، الذين يوفّون أجورهم بغير حساب، فإنّك القائل إنّما يوفّى الصّابرون أجرهم بغير حساب، أتوسل إليك يا الله أن ترحمه وترضى عنه وتسلمه من النار يا رب العالمين، اللهم اجعل عمله الصالح في الدنيا شفيعًا له يوم أن يلقاك.

يا رحمن يا رحيم، أتوسل إليك أن تيمن كتابه وأن تيسر حسابه، وألا تجعل له ذنبًا إلا غفرته، وأن تجعل مثواه الجنة يا الله.

يا الله.. أنت تعلم أن ميتنا شهد لك بالوحدانية وبأن محمد عبدك ورسولك، أسألك يا الله أن تغفر له وترحمه وتجمعه في جناتك مع عبادك الصالحين.

الدعاء للميت يوم الجمعة

أنت الغني عن عذاب عبادك يا الله، أتوسل إليك أن تتجاوز عن سيئاته وأن تغفر له جميع ذنوبه.

-يا الله هو عبدك وليس له من يرحمه سواك فاجعله مُنعمًا في قبره يا رب العالمين.



-أسألك اللهم أن تنير قبره وأن تؤنس وحشته وأن تجمعنا به في جنات الخلد يا أكرم الأكرمين.



-يا الله أنت تعلم كم صبر عبدك على البلاء في الدنيا، أسألك يا الله أن تجازيه على صبره خير الجزاء.



-أسألك يا رحيم أن تجعله برفقة النبيين والصديقين والشهداء في جنات النعيم.



-أتوسل إليك يا الله أن ترحمه وتغفر له وأن تربط على قلوب ذويه وأن تلهمهم الصبر والسلوان.



-أسألك يا رحيم أن تباعد بين ذنوبه وخطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب.



-اللهم ارحمه ولا تجعله شقيًا عند لقاءك يا ملك الملوك.



-يا الله إن عبدك كان يخافك ويرجو ثوابك ويخشى عقابك، فأرزقه يا الله مجاورة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في جنات الخُلد يا رب العالمين.



-اللهم اعف عنه اللهم اعف عنه اللهم اعف عنه بحق قولك الحق (أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ).

يا رحيم يا كريم أسألك أن تجزه عن حسناته خير الجزاء، وأن تتجاوز عن خطاياه وأن تبدلها بالحسنات يا غفور يا رحيم.



دعاء للمتوفية مكتوب

دعاء للمتوفية مكتوب، يعتبر الدعاء للمتوفية سواء كانت الأم أو الجدة من الأعمال التي تدخل النور على قبورهن ولايجد المسلم هدايا تقدم لمن توفي سوى الدعاء له وأن يتذكر الحي الميت بكلمات مؤثره يدعوا الله له فيها بالرحمة والمغفرة، ودعاء للمتوفية مكتوب لايختلف شيء عن الدعاء للمتوفي.. وفي السطور التالية دعاء للمتوفية مكتوب.



دعاء للمتوفية مكتوب اللهم وسع عليها قبرها ونجها من وحشته، فليس منجي من الكروب إلا أنت.



أتوسل إليك يا الله أن ترحمها تحت الأرض مثلما كنت رحيمًا بها فوقها، يا من وسعت رحمتك كل شيء.



يا حنّان يا منّان أسألك يا الله أن ترحم غربتها في قبرها فهي لا تحتاج إلا إلى رحمتك يا أرحم الراحمين.



أسألك يا الله ألا تتركه في غربته وحده، وأن تحرّم جسده على النار برحمتك يا رحيم.



اللهم لا تجعل قبره إلا منيرًا إلى يوم البعث يا رحمن يا رحيم.



أسألك يا الله أن تجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار.



يا الله إن عبدك ترك الدنيا وما فيها وذهب إلى القبر وظلمته، فلن ينجيه من وحشته إلا رحمتك يا أرحم الراحمين.



اللهم وسع له قبره وآنس وحشته، وأدخله جنتك بلا سابقة حساب ولا عذاب.



أسألك يا الله أن ترزقه الثبات عند سؤال الملكين وأن تزيد من حسناته وأن تغفر له سيئاته يا حي يا قيوم.



يا الله إن عبدك بين يديك ولا حيلة ولا حول ولا قوة له، أتوسل إليك أن تكون به رحيمًا وأن تجعله من المنعمين في جنتك يا رب العالمين.



-اللهم ارحمه كما كان رحيمًا بعبادك يا الله يا كريم.



-أسألك يا الله أن تطهره من ذنوبه وخطاياه، وأن تمّن عليه برحمتك ومغفرتك يا رحيم على عبادك يا الله.



-أتوسل إليك يا الله أن تفتح له من أبواب رحمتك ما يغفر له ويُسكنه جنتك يا رب العالمين.



-يا الله يا ذا الجلال والإكرام، أسألك أن تجعله رفيقًا لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى.



-يا من لا إله إلا أنت، أسألك يا الله أن تبني له بيتًا في جنتك، وأن تجعل أعماله الصالحة سببًا في غفران ذنوبه يا رب العالمين.



-يا من لا إله إلا أنت، أتوسل إليك يا الله أن تبدله دارًا خيرًا من داره وأهلًا خيرًا من أهله يا كريم.



-أتوسل إليك أن ترزقه شفاعة نبيك محمد يوم القيامة يا رب العالمين.



-أسألك يا رب أن تجعله من الممسكين كتابهم باليمين، وأن ترزقه لذة النظر إلى وجهك الكريم.



-يا حي يا قيوم اجعله في قبره مستبشرًا بمكانته في الجنة يا رب العالمين.



-اللهم اكتبه من الصابرين وارزقه جنات النعيم.



- اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك، اللهم إني أسألك الجنة ما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا.



-اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا، وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولاتسلط علينا من لا يرحمنا.



- اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولايغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي من عندك مغفرة إنك أنت الغفور الرحيم.



-اللهم إني أستغفرك لكل ذنب يعقب الحسرة، ويورث الندامة ويحبس الرزق ويرد الدعاء، اللهم إني أستغفرك من كل ذنب تبت منه ثم عدت إليه، وأستغفرك من النعم التي أنعمت بها علي فاستعنت بها على معاصيك، وأستغفرك من الذنوب التي لايطلع عليها.. أحد سواك ولا ينجيني منها أحد غيرك، ولا يسعها إلا حلمك وكرمك ولا ينجيني منها إلا عفوك.



- رب أنزلني منازل النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقًا. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، وأجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأجعلنا من الراشدين، و أجعلنا هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين.

دعاء للميت



دعاء للميت ، لم يترك الدين الإسلامي أمراً في عبادتنا ومعاملاتنا إلا وتحدث فيها سواء كان هذا الأمر دنيوي أو ديني لذا ورد الكثير من كلمات دعاء للميت من الكتاب والسنة، كما ذكر العلماء الكثير من الأدعية التي يستحب قولها للميت والدعاء له بها، منها ما مِن مُسلِمٍ يَمُوتُ فَيَشهَدُ لَهُ رَجُلانِ مِن جِيرانِهِ الأَدنَينِ فَيَقُولانِ: اللَّهُمَّ لا نَعلَمُ إِلاَّ خَيرًا، إِلاَّ قال اللَّهُ عَزَّ وجَلَّ لِلمَلائِكَةِ: اشهَدُوا أَنِّي قَد قَبِلتُ شَهادَتِهِما، وغَفَرتُ ما لا يَعلَمانِ.



-اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والجبن والهرم وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من قلب لايخشع ومن نفس لاتشبع وعلم لاينفع ودعوة لايستجاب لها.



- اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن شر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال، اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم.



-يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.



-اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عورتي، وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.



-اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني.

-اللهم اجعل عن يمينه نورًا، حتّى تبعثه آمنًا مطمئنًّا في نورٍ من نورك.



- اللهمّ إنّه جاء ببابك، وأناخ بجنابك، فَجد عليه بعفوك، وإكرامك، وجود إحسانك.



- اللهمّ بشّره بقولك كلوا واشربوا هنيئًا بما أسلفتم في الأيّام الخالية.



- اللهم اغفر له وارفع درجته في المهديين، وافسح له قبره، ونور له فيه، واجعل قبره روضة من رياض الجنة، واغفر لنا وله يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار، اللهم افسح له في قبره مد بصره، وافرش قبره من فراش الجنة.



-اللهم إن عبدك في ذمتك وحبل جوارك، فقه فتنة القبر، وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم.



- اللهمّ اجزه عن الإحسان إحسانًا، وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا.