بتوجيهات من شيخ الأزهر.. بيت الزكاة يبدأ صرف إعانة شهر أكتوبر للمستحقين

وجَّه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، المشرف العام على بيت الزكاة والصدقات ورئيس مجلس الأمناء، ببدء صرف الإعانة الشهرية لمستحقي الدعم النقدي الشهري عن شهر أكتوبر 2026 اعتبارًا من اليوم.

صرف الإعانات الشهرية للمستحقين

وأكد «بيت الزكاة والصدقات» في بيان، التزامه وحرصه على صرف الإعانة الشهرية للأُسَر المستحقة والأولى بالرعاية أول كل شهر عن طريق مكاتب البريد المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، وذلك في إطار حرص البيت على توفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجًا.

وأوضح «بيت الزكاة والصدقات» أن صرف الإعانات الشهرية للمستحقين يندرج ضمن برنامج «سند»، الذي يهدف إلى تقديم دعم نقدي شهري للأُسَر الأولى بالرعاية في مختلف المحافظات.