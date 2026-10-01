مديحة حمدي: حجابي بيعمل أزمة للمخرجين أثناء تصوير مشاهد معينة

كشفت الفنانة مديحة حمدي كواليس ارتداءها الحجاب، موضحة أنها اتخذت القرار في هدوء تام وأخبرت زوجها به، كما تحدثت عن تأثير الحجاب على أعمالها الفنية، والصعوبات التي واجهها المخرجون في بعض المشاهد التي تتطلب ظهورها دون الحجاب.

وقالت مديحة حمدي خلال مقابلة تلفزيونية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج «تفاصيل» المذاع على قناة «صدى البلد2» : «قررت اتحجب كنا في 22 من رمضان وقولت لزوجي قالي بشرط لو لبستيه مش هتقلعيه متضحكيش الناس علينا، واللي بيلبس الحجاب مش بيقلعه لأنه بقي جزء من تكوينه».



وأوضحت مديحة حمدي، أن ارتداءها الحجاب تسبب في بعض الصعوبات للمخرجين أثناء تنفيذ بعض المشاهد، قائلة: «بس ده كان بيضع المخرجين في أزمة يعني أنا مثلا قاعدة مع زوجي، اللي هو مفترض إنه جوة التمثيلية ده محرم بالنسبة لي طب أنا قاعدة معاه بالحجاب ليه؟ عشان مش معقولة هأخلعه وأنا بمثل وأرجع بعد ما أروح».

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