ترامب: ننفق على حرب إيران أقل مما نكسبه من نفط فنزويلا في شهر

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الذخائر التي تنفقها الولايات المتحدة الأمريكية على حرب إيران أقل مما تكسبه من نفط فنزويلا في شهر واحد فقط.

وأضاف ترامب في مقابلة مع مجلة تايم نُشرت اليوم الخميس، أن تجدد قصف إيران على نطاق واسع بعد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر "أمر ممكن"، بينما رفض اقتراح طهران الأخير لوقف إطلاق النار ووصفه بأنه غير كافٍ.

وهدد الرئيس الأمريكي قائلا إن إيران ستشهد قصفا مكثفا إذا لم نصل لصفقة ترضينا.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة أمضت الأشهر الستة الماضية في إعادة ملء مخزوناتها من الأسلحة. وأضاف: "نحن نخزن الأسلحة بمستويات لم نشهدها من قبل".

المقترح الإيراني "غير كافٍ"

وقال ترامب إنه رفض اقتراح وقف إطلاق النار الإيراني الذي قُدِّم خلال عطلة نهاية الأسبوع لأن شروطه لم تكن كافية لما تريده واشنطن الآن.

وأضاف : "لقد قدموا عرضاً لفتح المضيق"، مشيراً إلى مضيق هرمز. "لكن، هذا العرض غير كافٍ. يكاد يكون كافياً."

وقال ترامب إن الشروط التي ربما كان سيقبلها قبل عام لم تعد كافية بعد أشهر من الحرب. وأضاف أن إيران ترغب في اتفاق، لكن واشنطن تسعى إلى شروط أوسع.

وتابع: "إنهم يريدون عقد صفقة، لكنني أريد عقد الصفقة الحقيقية".

وعندما سُئل عن سبب استمرار الحرب إلى الشهر السابع بعد أن اقترح في البداية حملة أقصر بكثير، قال ترامب إن القرار كان متعمداً.

وأضاف: "فقط لأنني أردت أن أذهب أبعد من ذلك. كان بإمكاني التوقف عند هذا الحد، لكنني أردت أن أذهب أبعد من ذلك."

وأكد ترامب أن الضربات الأمريكية الأولية حققت هدفها بالفعل ضد المنشآت النووية الإيرانية، لكنه قرر الاستمرار لأنه لا يريد أن تعيد طهران بناء قدراتها "بشكل مختلف".

وقال إن إيران ضعفت بشدة، قائلاً: "لقد انهار اقتصادهم. وبلغ معدل التضخم لديهم 300% أو ما شابه ذلك. لقد انهار أسطولهم البحري. لقد انهار سلاحهم الجوي. كل شيء قد انهار".

وشدد ترامب على أن العمليات الأمريكية دمرت القدرات النووية والبحرية والجوية والرادارية لإيران: "لقد دمرت قدراتهم النووية. لقد دمرت أسطولهم البحري، 159 سفينة غارقة في قاع البحر. لقد دمرت قواتهم الجوية. جميع طائراتهم اختفت. لقد دمرت رادارهم"، هكذا قال.

وأضاف أن حركة المرور عبر مضيق هرمز وصلت إلى مستوى قياسي في الليلة السابقة، بحجة أن إيران فقدت قدرتها على السيطرة على الممر المائي.

كما سألت مجلة تايم ترامب عن تهديده الأخير “بإبادة إيران”، وقال: "نعم، سأفعل ذلك. إنه أمر ممكن".

وعندما سُئل ترامب عن كيفية توافق هذا التهديد مع وصفه لنفسه بأنه رئيس سلام، أجاب: "لأننا من خلال القضاء على إيران، حققنا السلام في العالم. ومع إيران، لا أعتقد أنه يمكن تحقيق السلام على الإطلاق".

وأضاف أن السلطات الإيرانية قتلت ما بين 72 ألفاً و75 ألف متظاهر في احتجاجات في وقت سابق من هذا العام، معقبا: "إنه أمر لا يصدق. إنها مذبحة".

ترامب: النتيجة ستشبه عملية فنزويلا



وقال ترامب أثناء مناقشة الدعم الأمريكي لإسرائيل: "لا يمكن لإيران أن تمتلك قوة نووية لأنهم مجانين، ولا يمكنك السماح لأشخاص مجانين بامتلاك أسلحة نووية".

وفي وقت لاحق، وأثناء حديثه عن الاقتصاد الأمريكي وتكلفة الحرب، قال ترامب إنه "ليس لديه خيار" سوى مواجهة طهران.

قال: "عليّ إخماد نار الفتنة في الجمهورية الإسلامية. إذا امتلك المتطرفون أسلحة نووية، فسترون مشاكل حقيقية. لم يكن لديّ خيار آخر. سأفعل ذلك مجدداً اليوم".

وقال ترامب أيضاً إنه يعتقد أن النتيجة النهائية في إيران ستشبه نتيجة العملية الأمريكية في فنزويلا.

وقال: "نحن نحقق نتائج جيدة جداً في إيران أيضاً. إنها منطقة أكبر بكثير، وبلد أكبر بكثير، وأبعد بكثير. ولكن النتيجة ستكون نفسها".