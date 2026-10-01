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رئيس الشيوخ يرفع الجلسة حتى 6 أكتوبر ويدعو الأعضاء لتسجيل رغبات اللجان
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رئيس الشيوخ يرفع الجلسة حتى 6 أكتوبر ويدعو الأعضاء لتسجيل رغبات اللجان

المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ
المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ
فريدة محمد - ماجدة بدوى

رفع المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الثلاثاء المقبل الموافق السادس من أكتوبر الجاري.

تسجيل رغبات عضوية اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

وقبيل رفع الجلسة، دعا رئيس مجلس الشيوخ، أعضاء المجلس إلى تسجيل رغبات الانضمام لعضوية اللجان النوعية، تمهيدا لتشكيل القوائم، وإجراء انتخابات هيئات المكاتب.

جاء ذلك في أولى جلسات دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني، من المقر الجديد للمجلس بالعاصمة الجديدة.
وقال رئيس الشيوخ في كلمته: بسم الله نبدأ وبعون الله نستعين وعلى بركة الله نفتتح أولى جلسات دور الانعقاد الثاني.. هذا الصرح المعماري الشامخ الذي يجسد في بنيانه عراقة الحضارة المصرية الممتدة عبر آلاف السنين ممزوجة بحداثة العصر.

المقر الجديد لمجلس الشيوخ بالعاصمة الجديدة

وأضاف أن قيمة المقر الجديد ستزداد رسوخا بما يشهده من عمل جاد ورأي رشيد يليق بمصر ويخدم أبناءها.

وتوجه فريد بخالص الشكر وعظيم التقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على جهوده الحثيثة والمخلصة في سبيل حماية أمن مصر القومي وصون مقدراتها وتحقيق تطلعات الشعب العظيم.

كما توجه بالشكر لكل من أسهم بجهد في بناء هذا الصرح الوطني العظيم، وخص بالذكر رجال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية لما بذلوه من جهود متواصلة في الإشراف على تشييده.

جهود القوات المسلحة في إنشاء مقر مجلس الشيوخ بالعاصمة

وأعرب رئيس مجلس الشيوخ عن تقديره لجهود النواب الملموسة خلال فترة الإجازة البرلمانية في مختلف المحافظات وحرصهم الدائم على الالتحام بالمواطنين والوقوف على متطلباتهم عن قرب ونقل نبض الشارع المصري بكل أمانة، مؤكدا أن هذا التواصل المباشر هو جوهر العمل النيابي وأساسه الراسخ.

وأشاد بما شهده دور الانعقاد الأول من مناقشات مستفيضة اتسمت بالجدية والمسؤولية تناولت عددا من مشروعات القوانين المهمة التي تلامس مصالح المواطنين، وما أثاره الأعضاء من قضايا عامة وتجاوب الحكومة معها، متطلعا إلى البناء على ما تم إنجازه ومضاعفة الجهود في الدور الجديد.

وأكد أن عمل المجلس خلال الدور الأول مضى في إطار من التعاون المثمر بين المجلس والحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تعاون يقوم على احترام الاختصاص الدستوري لكل منهما وإدراك مشترك بأن الصالح العام هو الغاية، موجها الشكر لرئيس الوزراء والوزراء، ومقدرا جهود المستشار هاني حنا عازر وزير شؤون المجالس النيابية في تعزيز أواصر التعاون بين السلطتين.

تعزيز مسيرة الدبلوماسية البرلمانية

وعلى الصعيد الخارجي، أكد  رئيس الشيوخ حرص المجلس على تعزيز مسيرة الدبلوماسية البرلمانية لتتكامل مع جهود الدبلوماسية الرسمية، مشيرا إلى المشاركة الفاعلة لوفد مجلس الشيوخ في فعاليات منتدى الصين للاقتصاد والمجتمع الذي انعقد في سبتمبر الماضي كخطوة جادة للبناء على نتائج القمة المصرية الصينية التي استضافتها القاهرة.

وأكد أن الأمانة الوطنية التي يحملها الأعضاء تحت القبة تفرض التزاما وطنيا بأن توضع المصالح العليا للبلاد فوق كل اعتبار، سائلا الله أن يوفق الجميع لما فيه خير مصر وشعبها العظيم وأن يكلل أعمال دور الانعقاد الجديد بالنجاح والتوفيق.

المستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ الجلسة العامة اللجان النوعية انتخابات هيئات المكاتب

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