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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رئيس الشيوخ: افتتاح دور الانعقاد الثاني من المقر الجديد لحظة تاريخية في مسيرة المجلس

المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ
المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ
فريدة محمد - ماجدة بدوى

افتتح المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني للمجلس، مؤكدًا أن افتتاح الدور من مقر مجلس الشيوخ المصري بالعاصمة الجديدة يمثل لحظة تاريخية فارقة في مسيرة المجلس.

وقال رئيس مجلس الشيوخ، في كلمته بمناسبة افتتاح دور الانعقاد، إن المقر الجديد يمثل صرحًا معماريًا يجسد في بنيانه وعماراته عراقة الحضارة المصرية الممتدة عبر آلاف السنين، ممزوجة بحداثة العصر وآليات التطوير.

وأضاف أن قيمة المقر الجديد ستزداد رسوخًا بما يشهده من عمل جاد ورأي رشيد يليق بمصر ويخدم أبناءها، مشيرًا إلى أن افتتاح أعمال المجلس من هذا المقر يشهد على مسيرة البناء والتنمية التي تمضي فيها الدولة.

رئيس مجلس الشيوخ يوجه الشكر للرئيس السيسي

وتوجه المستشار عصام فريد بخالص الشكر وعظيم التقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على جهوده في سبيل حماية الأمن القومي المصري وصون مقدرات الدولة وتحقيق تطلعات الشعب المصري في مختلف ربوع الوطن.

كما وجه الشكر والتقدير لكل من أسهم بجهده في بناء الصرح الوطني الجديد، وخص بالذكر رجال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية، لما بذلوه من جهود متواصلة في الإشراف على تشييده، ليضاف إلى سجل الإنجازات الوطنية.

عصام فريد: التواصل المباشر مع المواطنين جوهر العمل النيابي

وأعرب رئيس مجلس الشيوخ عن تقديره للجهود التي بذلها أعضاء المجلس خلال فترة الإجازة البرلمانية في مختلف المحافظات، وحرصهم على التواصل مع المواطنين والوقوف على متطلباتهم عن قرب، ونقل نبض الشارع المصري بأمانة وإخلاص ومسؤولية.

وأكد أن التواصل المباشر مع المواطنين يمثل جوهر العمل النيابي وأساسه الراسخ.

رئيس الشيوخ يشيد بأداء الأعضاء خلال دور الانعقاد الأول

وأشاد المستشار عصام فريد بالجهود التي بذلها أعضاء المجلس خلال دور الانعقاد العادي الأول، مشيرًا إلى أن جلسات المجلس واجتماعات لجانه شهدت مناقشات مستفيضة اتسمت بالجدية والمسؤولية، وتناولت عددًا من مشروعات القوانين المهمة التي تلامس مصالح المواطنين وتخدم قضايا الوطن.

كما أشاد بما أثاره أعضاء المجلس من قضايا عامة تشغل المواطنين، وما أبدته الحكومة من تجاوب معها، مؤكدًا التطلع خلال دور الانعقاد العادي الثاني إلى البناء على ما تحقق ومضاعفة الجهود، بما يسهم في إعلاء شأن الوطن وتحقيق طموحات المواطنين.

عصام فريد: نتطلع لاستمرار التعاون بين مجلس الشيوخ والحكومة

وقال رئيس مجلس الشيوخ إن عمل المجلس خلال دور الانعقاد العادي الأول جرى في إطار من التعاون المثمر مع الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا أن هذا التعاون يقوم على احترام الاختصاص الدستوري لكل من المجلس والحكومة، وعلى إدراك مشترك بأن الصالح العام هو الغاية التي يلتقي عندها الجميع.

ووجه خالص التقدير إلى رئيس مجلس الوزراء وجميع الوزراء، معربًا عن التطلع إلى استمرار التنسيق والتعاون خلال دور الانعقاد العادي الثاني.

كما قدر الجهود التي يضطلع بها المستشار هاني حنا عازر، وزير شؤون المجالس النيابية، في تعزيز أواصر التعاون والارتقاء بمستوى التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

رئيس مجلس الشيوخ: الدبلوماسية البرلمانية رافد داعم لحضور مصر دوليًا

وعلى الصعيد الخارجي، أكد المستشار عصام فريد حرص مجلس الشيوخ على تعزيز مسيرة الدبلوماسية البرلمانية المصرية، بما يتكامل مع جهود الدبلوماسية الرسمية للدولة.

وأشار إلى المشاركة الفاعلة لوفد مجلس الشيوخ في فعاليات منتدى الصين للاقتصاد والمجتمع، الذي انعقد في جمهورية الصين الشعبية خلال شهر سبتمبر الماضي، باعتبارها خطوة جادة ونوعية نحو البناء على ما أسفرت عنه القمة المصرية الصينية التي استضافتها القاهرة مطلع الشهر ذاته.

وأكد أن المجلس يحرص على مواصلة هذا النهج، إيمانًا بأن الدبلوماسية البرلمانية تمثل رافدًا داعمًا لحضور مصر ومصالحها في محيطها الإقليمي والدولي.

عصام فريد: المصالح العليا للبلاد فوق كل اعتبار

وشدد رئيس مجلس الشيوخ على أن الأمانة الوطنية التي يحملها أعضاء المجلس تحت قبة المجلس تفرض التزامًا وطنيًا بوضع المصالح العليا للبلاد فوق كل اعتبار.

وأعرب عن ثقته في أن عمل أعضاء المجلس الدؤوب وإخلاصهم المعهود سيظلان، كما كانا دائمًا، المحرك الأساسي لتحقيق الغايات الوطنية المشتركة.

وفي ختام كلمته، دعا المستشار عصام فريد الله أن يوفق الجميع لما فيه خير مصر وشعبها، وأن يكلل أعمال دور الانعقاد العادي الثاني بالنجاح والتوفيق.

المستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ دور الانعقاد العادي الثاني الفصل التشريعي الثاني مقر مجلس الشيوخ المصري

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