انطلاق الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

انطلقت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني، من مقره بالعاصمة الإدارية الجديدة، وسط أجندة برلمانية مرتقبة تتصدرها الملفات التشريعية والرقابية المرتبطة مباشرة بمصالح المواطنين.

حيث يتضمن جدول الأعمال تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم 399 لسنة 2026، بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني، إلى جانب استعراض قرار رئيس الجمهورية رقم 296 لسنة 2026 بشأن فض دور الانعقاد العادي الأول.

كما ينظر المجلس خلال الجلسة الاعتذارات والرسائل الواردة، إيذانًا بانطلاق دور انعقاد جديد ينتظر أن يشهد نشاطًا موسعًا في مناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة، ودراسة السياسات العامة والتشريعات التي تمس حياة المواطنين.

ومن المقرر أن يلقي المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، كلمة يستعرض خلالها ملامح وأولويات العمل البرلماني خلال دور الانعقاد الجديد، مع التأكيد على انحياز المجلس لقضايا المواطن، وتعزيز دوره في دراسة الأثر التشريعي لعدد من القوانين، بما يضمن تحقيق أهدافها ومعالجة أي آثار قد تمس مصالح المواطنين.

كما يبعث مجلس الشيوخ برقية تأييد وشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة انطلاق دور الانعقاد الجديد.

ويأتي افتتاح دور الانعقاد الثاني بالتزامن مع مباشرة المجلس أعماله من مقره بالعاصمة الإدارية الجديدة، في خطوة تعكس مرحلة جديدة من العمل البرلماني وتطوير أداء المؤسسات التشريعية.