الرئيس السيسى يدعو مجلس الشيوخ للانعقاد أول أكتوبر

أصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 399 لسنة 2026 بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد؛ لافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني.

نص القرار المنشور في الجريدة الرسمية على “دعوة مجلس الشيوخ للانعقاد في تمام الساعة الثانية مساء يوم الخميس الموافق 1 أكتوبر 2026، وذلك لافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني”.

افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني

ويأتي افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني لمجلس الشيوخ؛ في إطار استئناف المجلس لدوره في مناقشة القضايا والملفات ذات الصلة بالسياسات العامة للدولة، وإبداء الرأي في عدد من الموضوعات التي يحددها الدستور، من بينها الاقتراحات الخاصة بتعديل مواد الدستور، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومعاهدات الصلح والتحالف والمعاهدات المتعلقة بحقوق السيادة، إلى جانب مشروعات القوانين التي تُحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.