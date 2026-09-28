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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حكم قضائي جديد.. براءة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك من سب وقذف مرتضى منصور

مرتضى منصور
مرتضى منصور

أسدلت المحكمة الاقتصادية، الستار، على واحدة من القضايا التي جمعت بين أجواء المنافسة داخل نادي الزمالك وساحات المحاكم؛ بعدما قضت بـ«براءة رامي نصوحي عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، من الاتهامات المنسوبة إليه في قضية سب وقذف مرتضى منصور رئيس النادي السابق».

وكانت جهات التحقيق قد أحالت عضو بمجلس إدارة نادي الزمالك إلى المحاكمة، على خلفية بلاغ تقدم به مرتضى منصور، اتهمه خلاله بتوجيه عبارات تتضمن السب والقذف والإزعاج عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي.

وخلال نظر القضية، استمعت المحكمة إلى طلبات ودفاع أطرافها، قبل أن تصدر حكمها ببراءة رامي نصوحي مما نُسب إليه.

الزمالك نادي الزمالك القلعة البيضاء مرتضى منصور

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