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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

كأنه شاب في مقتبل العمر.. مُسن يجري فرحًا داخل الحرم خلال أداء العمرة

مُسن يجري فرحًا داخل الحرم خلال أداء العمرة
مُسن يجري فرحًا داخل الحرم خلال أداء العمرة
محمد بدران   -  
ميرنا محمود

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثرا، ظهرت خلاله لحظات من الفرح والسعادة لرجل مُسن أثناء أدائه مناسك العمرة في الحرم المكي الشريف، قبل وفاته بفترة وجيزة، وفقًا لما أوضحته ابنته التي شاركت الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر الرجل المسن في بداية المقطع متكئًا على عكازه، أثناء وجوده داخل الحرم المكي، قبل أن تغمره حالة من الفرحة والابتهاج، ليترك عكازه وينطلق راكضًا في مشهد لفت أنظار المتابعين وأثار تفاعلًا واسعًا.

وبدا الرجل خلال الفيديو وكأنه استعاد شبابه للحظات، إذ ركض داخل الحرم المكي وسط حالة واضحة من السعادة، متناسيًا عمره وتعبه، في مشهد مؤثر يعكس فرحته بأداء مناسك العمرة ووجوده في رحاب الحرم.

وأعادت ابنته نشر الفيديو لتوثيق تلك اللحظة التي جمعتها بوالدها الراحل، خاصة أنها حدثت قبل وفاته بفترة وجيزة، ليصبح المقطع بمثابة ذكرى باقية لها ولأسرتها من آخر اللحظات التي عاشها والدها خلال أداء مناسك العمرة.

وحظي الفيديو بتفاعل واسع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن تأثرهم بالمشهد، خاصة مع ظهور الرجل بهذه الحالة من السعادة، فيما دعا له عدد كبير من المتابعين بالرحمة والمغفرة، مؤكدين أن فرحته خلال العمرة تركت أثرًا كبيرًا في نفوس كل من شاهد المقطع.

وتفاعل المتابعون مع لحظة ركض الرجل داخل الحرم، بعدما كان يستند إلى عكازه، واعتبر كثيرون أن المشهد من أكثر اللحظات المؤثرة التي وثقتها ابنته لوالدها قبل رحيله.

وظل الفيديو متداولًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وسط حالة من التعاطف والتأثر بقصة الرجل المسن، الذي ظهر في لحظاته الأخيرة خلال أداء العمرة بفرحة كبيرة، وكأنه استعاد شبابه للحظات داخل الحرم المكي.

فيديو متدوال مسن الحرم المكي الشريف مسن يجري في الحرم

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