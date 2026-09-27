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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

غدًا يبدأ الحجز| شقق الإيجار المنتهي بالتملك 2026.. القيمة الشهرية وشروط التقديم

شقق الإيجار المنتهي بالتملك 2026
شقق الإيجار المنتهي بالتملك 2026
خالد يوسف

تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لفتح باب الحجز رسمياً غدًا، الاثنين 28 سبتمبر 2026، لمشروعات مبادرة «سكن لكل المصريين 9»، مستهدفةً تلبية تطلعات ملايين المواطنين في الحصول على وحدات سكنية مدعومة بكامل التشطيب، بنظام الإيجار، في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير حياة كريمة ومسكن ملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل، وسط إقبال مسبق وخطوات إلكترونية ميسرة عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعي.

موعد التقديم على سكن لكل المصريين 9

تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأحد 27 سبتمبر 2026، لغلق باب التقديم على الوحدات السكنية التابعة لمبادرة «سكن لكل المصريين 9» للمواطنين من ذوي الهمم فقط، بعد أن استمر التقديم من 20 سبتمبر 2026.

سكن لكل المصريين 9

ويبدأ التقديم على وحدات سكن لكل المصريين 9 لجميع المواطنين، اعتبارًا من غدًا الاثنين 28 سبتمبر 2026، لجميع المواطنين (بما فيهم ذوي الهمم)، ومن المقرر أن يستمر حتى يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026.

رابط وخطوات التقديم على سكن لكل المصريين 9

ووفرت الوزارة خدمة التقديم على وحدات سكن لكل المصريين 9، إلكترونيًا عبر منصة «مسكن» الإلكترونية، من خلال اتباع الخطوات التالية:

ـ الدخول إلى منصة «مسكن» من هنـــــــــــــــــــــا.

ـ إنشاء حساب جديد باستخدام البيانات الشخصية المطلوبة.

ـ تفعيل الحساب من خلال إدخال رمز التحقق المرسل إلى رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني.

منصة «مسكن» الإلكترونية

ـ اختيار الطرح والمدينة المراد الحجز بها، ثم قراءة كراسة الشروط والتعرف على المساحات والأسعار وقواعد التقديم.

ـ استخراج رقم الاستمارة أو كود السداد وسداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية باستخدام وسائل الدفع المعتمدة.

ـ رفع المستندات المطلوبة إلكترونيا، والتي قد تشمل بطاقة الرقم القومي وإيصال سداد جدية الحجز ومستندات إثبات الدخل، بحسب شروط الطرح.

ـ مراجعة البيانات والمستندات والتأكد من صحتها، ثم تأكيد طلب الحجز إلكترونيا.

شروط الحجز في سكن لكل المصريين 9

ووضعت الوزارة عدد من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين على وحدات سكن لكل المصريين 9، وهي:

ـ الالتزام بجميع الضوابط والشروط الواردة في كراسة شروط الطرح التي تحددها وزارة الإسكان.

وحدات سكنية مدعومة

ـ عمر المتقدم بين 21 إلى 35 عاما في تاريخ نهاية الإعلان.

ـ عدم أحقية الأسرة في التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية ضمن الإعلان.

ـ سداد مقدم الحجز والمبالغ والمصروفات المطلوبة في المواعيد والإجراءات المحددة.

ـ الطرح مخصص للمواطنين منخفضي الدخل بنظام الإيجار.

ـ يوجد دعم إيجار يصل إلى 100 ألف جنيه كحد أقصى، ويختلف وفق الدخل ومساحة الوحدة.

ـ تأمين الوحدة: 10 آلاف جنيه، ويُرد وفق الضوابط المحددة في كراسة الشروط.

ـ الحد الأقصى لصافي جميع مصادر دخل الأسرة 16 ألف جنيه شهريًا.

ـ مصروفات التسجيل: 350 جنيهًا غير مستردة.

ـ تقديم جميع البيانات والمستندات المطلوبة، مع الالتزام بصحتها ودقتها.

المستندات المطلوبة للتقديم على سكن لكل المصريين 9

ويتطلب للتقديم على سكن لكل المصريين 9، عدد من المستندات المطلوبة من أبرزها:

ـ بطاقة الرقم القومي سارية للمتقدم والزوجة.

ـ قسيمة الزواج أو الطلاق أو شهادة الوفاة حسب الحالة الاجتماعية.

ـ مفردات المرتب للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص أو شهادة من محاسب قانوني لأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية.

ـ إيصال شراء كراسة الشروط.

ـ إيصال سداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية.

ـ شهادات ميلاد الأبناء إن وجدوا.

- إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي «كهرباء، غاز، أو مياه».

شقق الإيجار المنتهي بالتملك 2026 القيمة الشهرية سكن لكل المصريين 9 وحدات سكنية مدعومة محدودي ومتوسطي الدخل نظام الإيجار

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