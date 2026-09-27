الزنداني: التعبئة العامة والنفير الوطني مسئولية كل يمني.. وهدفنا إنهاء انقلاب الحوثي

أكد رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني أن إعلان التعبئة العامة والنفير الوطني يجسد مسئولية كل يمني في مواجهة ميليشيا الحوثي، مشددًا على أن الهدف الرئيسي يتمثل في إنهاء الانقلاب الحوثي.

وقال الزنداني إن الشعب اليمني يخوض معركة مصيرية ضد ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، في ظل تصاعد التوترات والتحديات التي تواجه البلاد.

وتأتي تصريحات رئيس الوزراء اليمني غداة إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي حالة التعبئة العامة، لمواجهة تصعيد ميليشيا الحوثي، حيث أطلق دعوة وطنية لحمل السلاح، مطالبًا المواطنين بالمساهمة بكل الطرق الممكنة في القتال ضد الجماعة.