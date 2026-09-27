مدرب الوداد السابق: استحواذ الأهلي بنهائي دورى الأبطال "ميأكلش عيش" وعموتة رجل المباريات الصعبة| فيديو

أكد لطفي رضا مدرب حراس فريق الوداد المغربي السابق أن الحسين عموتة المدير الفني لفريق الأهلي صاحب المواجهات الكبيرة ويعرف يتعامل معها.

قال لطفي رضا مدرب حراس فريق الوداد المغربي السابق عبر حواره مع صدى البلد: عموتة عمره ما خسر مواجهة كبيرة ومباراتي الأهلي أمام الزمالك وبيراميدز ستكون صعبة عليهم وسهلة على المارد الأحمر.

تابع لطفي رضا مدرب حراس فريق الوداد المغربي السابق: عموتة يعرف جيدا التعامل مع المباريات الكبيرة ويبدأها بقياس النبض ويتحدث مع اللاعبين فى غرفة الملابس بشكل عادى.

أضاف لطفي رضا مدرب حراس فريق الوداد المغربي السابق: مفيش الكلام اللى بيتردد إن الحسين عموتة بيتخانق وإنه عصبي بل بالعكس هو بيضحك وبيطبطب على لاعبيه داخل غرف خلع الملابس وعندما ترى أنه مشدود تعلم أن اللاعب مقصر ومتهاون فى تنفيذ التعليمات.

أستطرد لطفي رضا مدرب حراس فريق الوداد المغربي السابق: النهائى عند حسين عموتة لازم يكسبه والمهم عنده أن فريق الوداد البيضاوي يكسب اللقب ويركز على الدفاع أولا حتى لا تحدث أى مشاكل للفريق والهدفين اللذين أحرزهما فريق الوداد البيضاوي بشكل عادي واحدة من ركلة جزاء والأخرى عادية والأهلي كان مستحوذ لكن استحواذه ميأكلش عيش.

وقال لطفي رضا مدرب حراس فريق الوداد المغربي السابق أيضا: عبدالهادي السكيتوي شقيق طارق السكيتيوى الأكبر هو صاحب الفضل على مدربي المغرب مثل أمين بن هاشم وغيرهم وكان مدير رياضى لفريق الوداد عندما حصلنا على لقب دورى أبطال إفريقيا وأى مدرب يلجأ إليه للحصول على النصائح والتوجيهات التدريبية وله فضل كبير على عديد المدربين ولا يحب أن يكون فى الواجهة.

ولفت إلى أن أى مدرب يتم تصنيفه بإنجازاته وألقابه وأنا أعتبر الحسين عموتة رقم واحد وسط المدربين.