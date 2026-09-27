تذكرة الأتوبيس الترددي BRT على الطريق الدائري بكام؟.. تبدأ من 5 جنيهات

مع بدء تشغيل منظومة الأتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري، تتجه الأنظار إلى تفاصيل الخدمة الجديدة، وعلى رأسها أسعار التذاكر ومدى تأثير المشروع في تحسين حركة التنقل داخل القاهرة الكبرى.

كثافات مرورية مرتفعة

ويأتي الأتوبيس الترددي ضمن جهود تطوير منظومة النقل الجماعي وتوفير وسائل أكثر تنظيمًا وكفاءة، خاصة على الطرق التي تشهد كثافات مرورية مرتفعة.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور عبدالله أبو خضرة، أستاذ هندسة الطرق والموانئ، أبرز مميزات المشروع، وحجم الحركة المرورية على الطريق الدائري، إلى جانب أسعار تذاكر الأتوبيس الترددي التي تختلف وفقًا للمسافة التي يقطعها الراكب.

أسعار تذاكر الأتوبيس الترددي BRT

كشف الدكتور عبدالله أبو خضرة، أستاذ هندسة الطرق والموانئ، أن أسعار تذاكر الأتوبيس الترددي السريع BRT تبدأ من 5 جنيهات وتصل إلى 35 جنيهًا، وفقًا للمسافة التي يقطعها الراكب.

وأوضح أبو خضرة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة مجدي، ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن تحديد قيمة التذكرة وفقًا للمسافة يتيح للركاب الاستفادة من الخدمة بحسب مسار الرحلة.

الأتوبيس الترددي بديل للخط الخامس للمترو

وأشار أستاذ هندسة الطرق والموانئ إلى أن الأتوبيس الترددي السريع BRT يمثل بديلًا للخط الخامس لمترو الأنفاق، موضحًا أنه يوفر وسيلة نقل جماعي تتميز بالكفاءة والتنظيم، إلى جانب كونها صديقة للبيئة.

وأكد أن المشروع يأتي في إطار تطوير منظومة النقل، وتوفير وسائل حديثة تساعد المواطنين على الانتقال بصورة أكثر انتظامًا، خاصة في المناطق التي تشهد كثافات مرورية مرتفعة.

213 ألف مركبة يوميًا على الطريق الدائري

وأوضح أبو خضرة أن الأتوبيس الترددي يعمل على الطريق الدائري، الذي يعد من أكثر الطرق كثافة في الحركة المرورية، مشيرًا إلى أن الطريق يشهد مرور نحو 213 ألف مركبة يوميًا.

وأضاف أن تشغيل الـBRT يتزامن مع تنظيم الحركة العشوائية لبعض وسائل النقل الأخرى على الطريق الدائري، وهو ما يستهدف المساهمة في تحسين انسيابية حركة المرور، إلى جانب توفير وسيلة نقل جماعي ذات كفاءة عالية.

فوائد الأتوبيس الترددي للمواطن والدولة

وأكد أستاذ هندسة الطرق والموانئ أن مشروع الأتوبيس الترددي السريع يحقق فوائد لكل من الدولة والمواطن، من خلال توفير وسيلة نقل منظمة وفعالة، والمساهمة في تطوير منظومة النقل الجماعي.