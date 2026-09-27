قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل ترتفع أسعار الأرز؟.. تأثير الطلب والبدائل الغذائية على السوق
الجيش الإيراني يعلن جاهزيته لمواجهة هجوم أمريكي جديد محتمل
من بينهم إيران وروسيا .. بريطانيا تكشف من يقف وراء محاولة تفجير قاعدة راف فيرفورد
أمين البحوث الإسلاميَّة يشارك في افتتاح كليَّتَي القرآن الكريم للقراءات
مدرب حراس الوداد السابق: عموتة تلقى 6 عروض ومش عايز يمشي من الأهلي| فيديو وصور
«اليابان شريكنا الأول».. وزير التعليم يعلن خطة للوصول إلى 500 مدرسة يابانية في مصر بحلول 2030
تشكيل الزمالك لمواجهة مودرن سبورت وديا
مصرع سائحين فلبينيين وإصابة 8 آخرين إثر انقلاب حافلة سياحية في ألمانيا
ضراير.. القبض على سيدتين تعديتا على بعضهما بالضرب في القاهرة
الحرس الثوري يهدد باستهداف السفن الأمريكية في المحيط الهندي
مساعد عموتة: بنشرقي مزاجي وشعبية الأهلي الأعلى وصلاح هيتعب مع طرابزن| فيديو وصور
راكبين موتوسيكل.. سقوط لصوص الموبايلات من المواطنين بمدينة نصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تذكرة الأتوبيس الترددي BRT على الطريق الدائري بكام؟.. تبدأ من 5 جنيهات

الأتوبيس الترددي
الأتوبيس الترددي
محمد البدوي

مع بدء تشغيل منظومة الأتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري، تتجه الأنظار إلى تفاصيل الخدمة الجديدة، وعلى رأسها أسعار التذاكر ومدى تأثير المشروع في تحسين حركة التنقل داخل القاهرة الكبرى. 

كثافات مرورية مرتفعة

ويأتي الأتوبيس الترددي ضمن جهود تطوير منظومة النقل الجماعي وتوفير وسائل أكثر تنظيمًا وكفاءة، خاصة على الطرق التي تشهد كثافات مرورية مرتفعة. 

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور عبدالله أبو خضرة، أستاذ هندسة الطرق والموانئ، أبرز مميزات المشروع، وحجم الحركة المرورية على الطريق الدائري، إلى جانب أسعار تذاكر الأتوبيس الترددي التي تختلف وفقًا للمسافة التي يقطعها الراكب.

أسعار تذاكر الأتوبيس الترددي BRT

كشف الدكتور عبدالله أبو خضرة، أستاذ هندسة الطرق والموانئ، أن أسعار تذاكر الأتوبيس الترددي السريع BRT تبدأ من 5 جنيهات وتصل إلى 35 جنيهًا، وفقًا للمسافة التي يقطعها الراكب.

الأتوبيس الترددي BRT

وأوضح أبو خضرة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة مجدي، ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن تحديد قيمة التذكرة وفقًا للمسافة يتيح للركاب الاستفادة من الخدمة بحسب مسار الرحلة.

الأتوبيس الترددي بديل للخط الخامس للمترو

وأشار أستاذ هندسة الطرق والموانئ إلى أن الأتوبيس الترددي السريع BRT يمثل بديلًا للخط الخامس لمترو الأنفاق، موضحًا أنه يوفر وسيلة نقل جماعي تتميز بالكفاءة والتنظيم، إلى جانب كونها صديقة للبيئة.

الأتوبيس الترددي

وأكد أن المشروع يأتي في إطار تطوير منظومة النقل، وتوفير وسائل حديثة تساعد المواطنين على الانتقال بصورة أكثر انتظامًا، خاصة في المناطق التي تشهد كثافات مرورية مرتفعة.

213 ألف مركبة يوميًا على الطريق الدائري

وأوضح أبو خضرة أن الأتوبيس الترددي يعمل على الطريق الدائري، الذي يعد من أكثر الطرق كثافة في الحركة المرورية، مشيرًا إلى أن الطريق يشهد مرور نحو 213 ألف مركبة يوميًا.

الأتوبيس الترددي

وأضاف أن تشغيل الـBRT يتزامن مع تنظيم الحركة العشوائية لبعض وسائل النقل الأخرى على الطريق الدائري، وهو ما يستهدف المساهمة في تحسين انسيابية حركة المرور، إلى جانب توفير وسيلة نقل جماعي ذات كفاءة عالية.

فوائد الأتوبيس الترددي للمواطن والدولة

وأكد أستاذ هندسة الطرق والموانئ أن مشروع الأتوبيس الترددي السريع يحقق فوائد لكل من الدولة والمواطن، من خلال توفير وسيلة نقل منظمة وفعالة، والمساهمة في تطوير منظومة النقل الجماعي.

الأتوبيس الترددي منظومة الأتوبيس الترددي الأتوبيس الترددي السريع BRT

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التفتيش على العداد

خد بالك ..لايحق لموظف الكهرباء الدخول لمنزلك الا بهذا الشرط

مضيق هرمز

إيران تنشر «رسالة اعتذار» من مالكي سفينة عبرت مضيق هرمز «دون تصريح»

وزير التربية والتعليم

96 حصة شهريا بـ4800 جنيه.. ننشر تفاصيل عقود تقنين أوضاع معلمي الحصة

فايا يونان

بعد إصابة «فايا يونان» .. «شامة» صغيرة تكشف عن الإصابة بسرطان الجلد.. لا تتجاهلها واعرف علاماتها

عزة عبد المنعم

أنا مبحبش التخان.. رحيل عزة عبدالمنعم صاحبة واقعة التنمر من وزير الثقافة الأسبق

الارصاد الجوية

هل الأمطار ستصل القاهرة؟.. الأرصاد توضح

محمد صلاح

أول تصريح كان عنه.. ناقد رياضي يكشف سبب انزعاج محمد صلاح بعد مباراة أنجولا

حسام حسن

اتحاد الكرة يجيب علي السؤال الصعب.. هل يرحل حسام حسن عن تدريب منتخب مصر؟

ترشيحاتنا

ذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

سعر الدولار مقابل الجنيه

تراجع طفيف.. سعر الدولار في مصر ختام تعاملات الأحد 27-9-2026

راندة المنشاوي

وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ عدد من المشروعات وملفات العمل بالفيوم الجديدة

بالصور

وزير الدفاع: ضباط صف المعلمين سواعد قوية تعتمد عليها القوات المسلحة لحماية الأمن القومي

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف مُعلمين .. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف معلمين
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف معلمين
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف معلمين

بعد إصابة «فايا يونان» .. «شامة» صغيرة تكشف عن الإصابة بسرطان الجلد.. لا تتجاهلها واعرف علاماتها

فايا يونان
فايا يونان
فايا يونان

جذابة جدًا وجريئة.. شاهد إطلالات نادين نسيب نجيم في حنة صديقتها.. صور

نادين نسيب نجيم
نادين نسيب نجيم
نادين نسيب نجيم

فيديو

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع: ضباط صف المعلمين سواعد قوية تعتمد عليها القوات المسلحة لحماية الأمن القومي

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف معلمين

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف مُعلمين .. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما.. حكايات تقرّب الشعوب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغة الانسحاب

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: صوت القاهرة يعلو في الأمم المتحدة.. مصر تضع قضايا المنطقة أمام العالم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: من 2016 إلى مؤتمر أكتوبر.. عشر سنوات تستحق أن تُروى

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

المزيد