موعد عرض «جريمة في الزمالك».. صبا مبارك تخوض حكاية جديدة من «القصة الكاملة»

يترقب جمهور الدراما والتشويق موعد عرض الحكاية الثالثة من مسلسل «القصة الكاملة»، والتي تحمل اسم «جريمة في الزمالك»، وتتصدر بطولتها الفنانة صبا مبارك، ضمن سلسلة درامية تعتمد على تقديم قصص مستوحاة من وقائع وجرائم حقيقية، مع تخصيص كل حكاية لقضية وشخصيات وأحداث مختلفة.

ومن المقرر أن تُعرض حكاية «جريمة في الزمالك» خلال شهر أكتوبر المقبل عبر منصة «شاهد MBC»، على أن تتكون من 3 حلقات، وفقًا لما أعلنه المخرج والمنتج مجدي الهواري، ليواصل المسلسل تقديم حكاياته المنفصلة في إطار يجمع بين الدراما والجريمة والغموض.

تفاصيل حكاية «جريمة في الزمالك»

تدور أحداث الحكاية الجديدة حول جريمة غامضة تقع في منطقة الزمالك، لتبدأ بعدها سلسلة من التساؤلات ومحاولات الوصول إلى حقيقة ما جرى، وسط تحقيقات تكشف تدريجيًا تفاصيل القضية والأشخاص الذين ترتبط حياتهم بها.

ومع تطور الأحداث، يدخل المشاهد في رحلة لكشف ملابسات الجريمة، بالتزامن مع ظهور مجموعة من الأسرار والمعلومات التي تغير مسار القضية أكثر من مرة، في أجواء تعتمد على التشويق والإثارة، إلى جانب البعد الاجتماعي الذي يميز عددًا من حكايات المسلسل.

وتجسد صبا مبارك الشخصية الرئيسية في الحكاية، وتخوض من خلالها تجربة درامية مختلفة تعتمد على الغموض وتصاعد الأحداث، فيما يجسد محمد علي رزق شخصية «علاء»، إلى جانب عدد من الشخصيات التي تتقاطع أدوارها مع تفاصيل القضية ومسار التحقيقات.

أبطال «جريمة في الزمالك»

تضم حكاية «جريمة في الزمالك» مجموعة من الفنانين إلى جانب صبا مبارك، من بينهم رندة كعدي، وأحمد بهاء، ومحمد علي رزق، وحازم إيهاب.

والحكاية من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب «توبة»، فيما يتولى مجدي الهواري مهمة الإنتاج، ضمن مشروع «القصة الكاملة» الذي يقدم كل قضية في حكاية درامية مستقلة.

«القصة الكاملة».. حكايات مستوحاة من وقائع حقيقية

تأتي «جريمة في الزمالك» باعتبارها الحكاية الثالثة ضمن الموسم الأول من مسلسل «القصة الكاملة»، الذي يعتمد على تحويل عدد من القصص والوقائع الحقيقية إلى أعمال درامية قصيرة.

وتستند الحكايات إلى ملفات وقضايا حقيقية تناولها صانع المحتوى سامح سند ضمن مشروع «القصة الكاملة»، قبل إعادة تقديمها في قالب درامي يعتمد على التشويق والجريمة، مع إضافة المعالجة الدرامية التي تتناسب مع طبيعة العمل التلفزيوني.

ويتميز المسلسل بتقديم كل قضية بشكل منفصل عن الحكايات الأخرى، بحيث تمتلك كل قصة أبطالها وشخصياتها وأحداثها الخاصة، فيما تتكون كل حكاية من 3 حلقات، وهو ما يمنح كل قضية مساحة مركزة لسرد تفاصيلها وتصاعد أحداثها والوصول إلى نهايتها.

صبا مبارك في تجربة درامية جديدة

وتواصل صبا مبارك من خلال «جريمة في الزمالك» حضورها في الأعمال الدرامية التي تعتمد على القضايا الإنسانية والاجتماعية والأجواء المشوقة، حيث تقدم شخصية محورية داخل أحداث الحكاية الجديدة، التي تدور حول جريمة غامضة تتكشف تفاصيلها تدريجيًا.

ومن المنتظر أن تعتمد الحكاية على تصاعد الأحداث وكشف المعلومات على مراحل، مع دخول الشخصيات في دوائر متشابكة ترتبط بالقضية، وهو ما يفتح الباب أمام عدد من المفاجآت خلال الحلقات الثلاث.

موعد عرض «جريمة في الزمالك»

ومن المقرر طرح «جريمة في الزمالك» خلال شهر أكتوبر المقبل عبر منصة «شاهد MBC»، لتكون ثالث حكايات الموسم الأول من «القصة الكاملة».

ويأتي عرض الحكاية الجديدة بعد تقديم الحكايات السابقة ضمن المشروع نفسه، في إطار توجه يعتمد على الأعمال الدرامية القصيرة التي تتناول كل قضية في عدد محدود من الحلقات، مع التركيز على التفاصيل الأساسية للأحداث والشخصيات، بما يتناسب مع طبيعة قصص الجريمة والغموض.

وتتجه الأنظار إلى موعد انطلاق الحكاية الجديدة، خاصة مع مشاركة صبا مبارك في البطولة، ووجود مجموعة من الفنانين ضمن فريق العمل، إلى جانب الاعتماد على قصة مستوحاة من وقائع حقيقية، وهي العناصر التي تشكل الإطار الأساسي لحكاية «جريمة في الزمالك».