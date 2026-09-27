ابتسامتك دعاية حقيقية لمصر.. الأوقاف تحث على حسن معاملة السائحين والحذر من الجفاء معهم

قدمت وزارة الأوقاف، مجموعة من النصائح التي ينبغي الالتزام بها في التعامل مع السائحين الزائرين لمصر؛ ليعودوا إلى بلادهم وفي قلوبهم حب كبير لمصر وأهلها.

ونشرت وزارة الأوقاف، منشورا عبر صفحتها على “فيس بوك”، قالت فيه: “السائح اللي بيزور مصر مش جاي علشان نعامله بجفاء أو نستغله؛ ده جاي علشان يشوف بلد عظيمة، بلد حضارة، وتاريخ، وأخلاق”.

وتابعت وزارة الأوقاف في المنشور: “تخيل لو كل سائح رجع بلده وهو شايل في قلبه صورة جميلة عن مصر؟؛ هيحكي عنها بحب، وهيرجع تاني، وهيجيب معاه ناس كمان.. وساعتها بلدنا مصر تكبر أكتر في عيون العالم”.

وأضافت: “احترامك للسائح مش مجرد تصرف راقي؛ ده في الحقيقة دعاية حقيقية لبلدك، بابتسامة… بكلمة طيبة… بمساعدة بسيطة”.

واختتمت الأوقاف، منشورها: “افتكر دايمًا: تصرفك مع السائح مش بيعبر عنك لوحدك؛ ده بيعبر عننا كلنا عن بلد اسمها: مصر”.