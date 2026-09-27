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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وزير الأوقاف لسيدة استوقفته خلال زيارته للوادي الجديد: عنيا ياأمي مش هنساكي

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

افتتح الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، خلال زيارته اليوم لمحافظة الوادي الجديد مسجد عمر بن عبد العزيز بقرية المنيرة التابعة لمركز الخارجة، الذى تم بناءه بالجهود الذاتية ودعم الأهالى بقرية المنيرة، بحضور حنان مجدى محافظ الوادي الجديد، في إطار زيارته للمحافظة، التي تتزامن مع الاستعدادات الجارية للاحتفال بالعيد القومي للمحافظة في ذكراه السابعة والستين.

وقد رافق الوزير خلال الافتتاح محمد كجك نائب المحافظ، وعدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، والشيخ رمضان يوسف مدير عام الأوقاف بالمحافظة، ووفد وزارة الأوقاف من الأئمة والدعاة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.

يأتي ذلك في إطار دعم جهود وزارة الأوقاف في إعمار بيوت الله، ومتابعة تنفيذ خطط الإنشاء وتوسعة المساجد والارتقاء بمستوى بنيتها الخدمية والدعوية.

وحرص الوزير على أداء تحية المسجد وقراءة القرآن وعقد لقاء مع الأهالى حيث استوقفته احدي السيدات لطلب خاص بها حيث رد الوزير بكل سماحه عنيا يا أمي مش هنساكي  .

وأوضحت المحافظ، أن الزيارة تشمل عقد سلسلة من اللقاءات والفعاليات الرسمية بمشاركة عدد من القيادات التنفيذية والدعوية والشعبية بالمحافظة، لمناقشة سبل تعزيز النشاط الدعوي والتثقيفي ودعم القضايا المجتمعية بالمحافظة.

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